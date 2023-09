Eufy – ein Tochterunternehmen von Anker – hat im Rahmen eines Event neue Produkte enthüllt, die ab sofort erhältlich sind. Konkret handelt es sich um neuen Dual-Kamera-Geräte, die je über eine Weitwinkel- und eine Telelinse verfügen. Preislich liegen die neuen Modelle zwischen 129,99 Euro und 229,99 Euro.

Neue Dual-Kameras von Eufy Security

Eufy schreibt

Jedes der vier namensgebenden Dual-Kamera-Geräte von eufy Security verfügt über eine Weitwinkelkamera, die sowohl in Echtzeit als auch bei lokal gespeicherten Videoaufzeichnungen eine optimale Auflösung liefert. Dazu gesellt sich eine Telelinse mit optischem Dreifach-Zoom, die schwer erkennbare Details aus bis zu zehn Metern Entfernung gestochen scharf darstellt. Zusammen kombiniert, ermöglicht das Kamera-Duo einen achtfachen Hybridzoom durch die Kombination aus optischem und digitalem Zoom. Alle vier Neuzugänge im eufy Security-Lineup lassen sich mit der HomeBase 3 koppeln. Die smarte Station greift auf einen erweiterbaren lokalen Speicher von bis zu 16 Terabyte zu, was Platz für bis zu sechs Monate aufgezeichnete Videodaten bietet – und das ohne monatliche Gebühren. Die HomeBase 3 nutzt dabei die fortschrittliche BionicMindAI-Technologie, welche Gesichter, Körperformen und Positionen genau erkennt.

eufy Security Indoor Cam S350

Bei der eufy Security Indoor Cam S350 setzt der Hersteller auf eine 4K-Weitwinkel und 2K-Telekamera, die für scharfe, detaillierte Bilder eures Zuhauses sorgt, Die eufy Security Indoor Cam S350 setzt dabei auf eine 360-Grad-KI-unterstützten Schwenk- und Neigekamera, so eine Rundumsicht gewährleistet ist. Dank KI und einem eigens entwickelten Algorithmus behält die Kamera Familienmitglieder oder Haustiere stets im Blick.

eufy Security Indoor Cam S350 ist ab sofort zum Preis von 129,99 Euro erhältlich.

eufy Security Video Doorbell E340

Die eufy Security Video Doorbell E340 bietet euch eine 2K Auflösung und behält dank ihrer beiden Kameras nicht nur Personen vor der Tür im Blick, sondern wirft auch ein Auge, auf Pakete, die vor der Tür abgestellt werden. Anker bzw. Eufy setzt auf eine 2K Full HD Farb-Nachtsicht und zudem kann die Kamera sowohl kabelgebunden als auch akkubetrieben verwendet werden.

eufy Security Video Doorbell E340 ist ab sofort zum Preis von 179,99 verfügbar.

eufy Security Video Doorbell E340, Dual-Kameras mit Paketerkennung, 2K Full HD Farb-Nachtsicht,... ZWEI KAMERAS, DOPPELTE SICHERHEIT: Zwei Kameras ergänzen sich für eine erweiterte Sicht. Die...

SICHERHEIT IN FARBE, AUCH BEI NACHT: Wir bringen Licht ins Dunkel mit unserem branchenweit...

eufy Security SoloCam S340

Bei der eufy Security SoloCam S340 setzt das Unternehmen auf eine 360-Grad Überwachungskamera. Dank Dual-Kamera haltet ihr jedes Ereignis rund um euer Zuhause in 3K Auflösung fest. Zudem könnt ihr dank 8-fach Zoom erkennen, wer sich eurem Zuhause nähert. Das Gerät ist solarbetrieben, so dass keine separate Stromzuleitungn bei der Installation gelegt werden muss. Dies sorgt für eine flexible Installationsmöglichkeit. Im „Nachtmodus“ setzt die Kamera auf einen 100-Lumen Scheinwerfer und schreckt so Unberechtigte ab. eufy Security SoloCam S340 kann wahlweise eigenständig oder in Kombination mit der Homebase 3 betrieben werden. 8GB Speicher sind lokal an Bord.

eufy Security SoloCam S340 ist ab sofort zum Preis von 199,99 Euro erhältlich.

eufy Security SoloCam S340, Überwachungskamera aussen solar, 360°-Überwachung, Keine Toten... DUAL-KAMERA-KLARHEIT BIS ZU 15m: Halte jedes Ereignis in deinem Zuhause in ultra-klarer...

SOLARBETRIEBEN, EINMAL INSTALLIERT – IMMER AKTIV: Erlebe dauerhafte Sicherheit mit der...

eufy Security Floodlight Camera E340

Zum guten Schluss blicken wir noch auf die eufy Security Floodlight Camera E340. Hierbei handelt es sich um die neue Flaggschiff-Flutlicht-Kamera. Die Kamera bietet mit 360-Grad Abdeckung, KI-Verfolgung und bewegungsaktivierter 2.000 Lumen Beleuchtung größt-mögliche Sicherheit. 3K Auflösung, 6x Hybridzoom von Weitwinkel- und Teleobjektiv, Dualband-Wifi 6, IP65 Zertifizierung, 2-Wege-Audio, 8GB interner Speicher und HomeBase 3 Kompatibilität runden das Bild ab.

eufy Security Floodlight Camera E340 ist ab sofort zum Preis von 229,99 Euro verfügbar.