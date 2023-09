Alle vier iPhone 16 Modelle werden mit Chips der Marke A18 ausgestattet sein, so Jeff Pu, ein Analyst, der sich mit Unternehmen innerhalb der Lieferkette von Apple beschäftigt. Damit würde Apple von der zuletzt verfolgten Strategie abweichen, jeweils den Vorjahres-Chip in die Standard iPhone Modelle einzusetzen, was jedoch nicht heißt, dass die Chips über die neuen Modelle hinweg gleichwertig sein werden.

A18-Branding: Apples potenzielle Marketingstrategie

In einer Mitteilung an die Investmentfirma Haitong International Securities gibt Jeff Pu an, dass der A17 Pro Chip des iPhone 15 Pro (Max) ein Übergangsdesign darstellt. Der Analyst erwartet, dass „alle iPhone 16 Modelle mit dem A18 auf Basis von TSMCs N3E ausgestattet werden.“

N3E bezieht sich auf TSMCs 3nm-Chipherstellungsprozess der zweiten Generation, der im Vergleich zu TSMCs 3nm-Prozess der ersten Generation (N3B) kostengünstiger ist und eine höhere Ausbeute bietet. Die Produktion des aktuellen A17 Pro Chips erfolgt im N3B-Verfahren.

Auf Nachfrage von MacRumors präzisierte Pu seine Voraussage. So erwartet er folgende Chips für die iPhone 16 Modelle:

iPhone 16: A18 Chip (N3E)

iPhone 16 Plus: A18 Chip (N3E)

iPhone 16 Pro: A18 Pro Chip (N3E)

iPhone 16 Pro Max: A18 Pro Chip (N3E)

In Anbetracht der Tatsache, dass das iPhone 16 noch etwa ein Jahr von der Markteinführung entfernt ist, ist es wahrscheinlich, dass Pu mit den Marketing-Namen nur eine Vermutung anstellt. Es bleibt also abzuwarten, ob Apple tatsächlich mit dem A18 und A18 Pro Branding arbeitet. Wir können jedoch davon ausgehen, dass auch nächstes Jahr die Pro-Modelle wieder leistungsstärker als die Standard-Varianten sein werden, was das Pro-Branding deutlich vermittelt. Im Gegenzug würde der Chip der günstigeren iPhones nicht so „veraltet“ wirken, da das Branding die gleiche Zahl enthält.

Pu gilt als relativ verlässliche Quelle in der Branche. Er war beispielsweise die erste Quelle, die berichtete, dass Apple seine Pläne für Solid-State-Tasten bei den iPhone 15 Pro Modellen aufgegeben hat. Er verriet auch frühzeitig, dass die iPhone 15 Pro Modelle mit 8 GB Arbeitsspeicher ausgestattet sein werden. Zudem sagte er voraus, dass das iPhone 15 Pro Max einen höheren Startpreis haben wird als das iPhone 14 Pro Max.