Das Anker Tochterunternehmen „Eufy“ hat heute nicht nur neue Dual-Kameras vorgestellt, sondern auch einen Saug- / Wischroboter namens „Eufy X8 Pro“ angekündigt. Bei diesem setzt der Hersteller unter anderem auf eine Absaugstation sowie eine Twin-Turbine mit 2x 4.000Pa Saugkraft.

Eufy X8 Pro ist da

„Doppelt hält besser!“ Und genau auf dieses Motto setzt Eufy bei seinem neuen Saug- / Wischroboter „Eufy X8 Pro“ Das Gerät verfügt über die fortschrittliche Twin-Turbine-Technologie und trägt die Active Detangling-Rollenbürste in sich.

Die Twin-Turbine-Technologie ermöglicht eine kraftvolle Saugleistung von zweimal 4.000 Pa und sorgt dafür, dass Teppiche nach nur einem Durchgang sauber sind. Diese Technologie dürfte vor allem für Haustierbesitzer ein Segen sein, da der Eufy X8 Pro doch effektiv und zuverlässig selbst hartnäckig verfangene Tierhaare in Teppichen. entfernt. Die V-förmig gestaltete Walzenbürste verbessert mit ihren hochdichten Borsten die Schmutzaufnahme, während die aktive Selbstreinigung der Tierhaare mit dem zum Patent angemeldeten Active Detangling-Design während des Reinigungsvorgangs sicherstellt, dass kein Haar hängen bleibt.

Darüberhinaus verfügt der X8 Pro über eine Absaugstation, die den aufgesammelten Staub sowie Schmutz wirksam einschließt und so die Staubbelastung minimiert. Das Fassungsvermögen von 2,5 Litern in Verbindung mit einem bakteriostatischen Staubbeutel gewährleistet eine sichere Aufbewahrung für bis zu 45 Tage. Darüber hinaus lässt sich die Leerungsfrequenz individuell einstellen, so dass ihr die Zeiträume individuell an ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen können.

Eine präzise iPath Laser-Navigation inkl. genauer Kartendarstellung eures Zuhauses, eine patentierte Rollenbürste mit aktiver Entwirrungsfunktion und vieles m ehr runden den Funktionsumfang ab.

Der Eufy X8 Pro ist zum Preis von 599,99 Euro erhältlich. Auf der Amazon Produktseite findet ihr aktuell einen 60 Euro Coupon, so dass vorübergehend nur 539,99 Euro fällig werden.