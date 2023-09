Ende April letzten Jahres erhielt Apples Karten-App neues Kartenmaterial in Deutschland. Das Update stellte hierzulande auch den Start der „Umsehen“-Funktion dar. Die „Street View“-Alternative war jedoch zunächst nur in München verfügbar, später zogen weitere Städte nach, bis die Funktion in weiten Teilen Deutschlands verfügbar war. Währenddessen waren Apples Kamera-Fahrzeuge auch in Österreich unterwegs, was sich jetzt auszahlt. So ist die „Umsehen“-Funktion jetzt endlich auch in Österreich verfügbar.

„Umsehen“ erreicht Österreich

Die Karten-App bietet mit „Umsehen“ (englische Bezeichnung „Look Around“) interaktive Bilder auf Straßenebene mit hochauflösender 3D-Fotografie sowie eine flüssige und reibungslose Darstellung von Großstädten. Dabei setzt Apple für seine Straßenansicht besonders hochwertiges und aktuelles Bildmaterial ein.

Apple hat in den letzten Jahren kontinuierlich die Inhalte und Funktionen seiner Karten-App in Europa verbessert. Und so wurde auch in Österreich im Frühjahr ein Update mit deutlich mehr Kartendetails schrittweise eingeführt. Diese Verbesserungen werden in erster Linie beim Zoomen sichtbar. So sind unter anderem nach dem Update Details wie Gras, Bäume, Sportplätze und Parkplätze zu erkennen. Dabei hat Apple auch Straßendetails und Orientierungspunkte erfasst – alles, um ein genaues und nützliches Kartenerlebnis zu ermöglichen.

Trotz der Erweiterungen in den letzten Monaten bietet die Karten-App in Österreich leider immer noch nicht alle Funktionen, die in vielen anderen Ländern bereits verfügbar sind – beispielsweise fehlt die Fahrradnavigation komplett.