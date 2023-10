Anfang Juni und noch bevor der Wechsel von Lionel Messi zu Inter Miami in die Major League Soccer bestätigt wurden, kündigte Apple TV+ eine Lionel Messi Dokumentation rund um den Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar an. Kurz darauf wurde eine zweite Doku bestätigt. Genau diese steht nun kurz vor ihrer Premiere. Wie Apple nun offiziell angekündigt hat, startet „Messi in den USA“ (englischer Titel: „Messi meets America“) am 11. Oktober 2023 auf Apple TV+. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

„Messi in den USA“

Der Wechsel von Lionel Messi zu Inter Miami in die Major League Soccer hat eine riesige Aufmerksamkeit auf die us-amerikanische Fußballliga gelenkt. Apple und die MLS sind im vergangenen Jahr eine 10-jährige Kooperation eingegangen, die vorsieht, dass sämtliche Spiele exklusiv in der Apple TV-App zu sehen sind. Lionel Messi sorgt dafür, dass die Liga populärer denn je ist, was sich auch auf die Abonnenten des MLS Season Pass auswirkt.

Ab dem 11. Oktober könnt ihr die 6-teilige Doku „Messi in den USA“ verfolgen. Genau genommen, stehen an dem Stichtag die ersten drei Episoden bereit. Im weiteren Verlauf, werden die restlichen drei Episoden ausgestrahlt. Diese befinden sich noch in Produktion. Thematisiert wird Messis wechsel in die MLS und seine erste Saison. In der Beschreibung der Original-Doku heißt es

Nach über zwanzig unvergesslichen und rekordverdächtigen Spitzenjahren zwischen Barcelona und Paris Saint-Germain und dem Gewinn der FIFA-Weltmeisterschaft Katar 2022 mit der argentinischen Fußballnationalmannschaft traf Messi eine bahnbrechende Entscheidung, die das Gesicht des Fußballs in Nordamerika mit seinem Wechsel zur Major League Soccer und Inter Miami CF für immer veränderte. Jetzt, mit beispiellosem Zugang zu Messi und seiner neuen Inter Miami CF-Familie, nimmt „Messi Meets America“ die Zuschauer mit hinter die Kulissen, während der größte Spieler, der jemals das Spielfeld betrat, sein neues Team zum Ligapokaltitel und darüber hinaus führt. Von ausverkauftem Rekordpublikum in ganz Amerika mit rasender Geschwindigkeit über sein unglaubliches Siegtor in letzter Minute in seinem allerersten Spiel bis hin zu Momenten mit Messi und seinen Teamkollegen von Inter Miami CF dokumentiert die Serie Messis Start in Amerika, die bemerkenswerte Reise und Transformation von Inter Miami CF und vor allem die Auswirkungen, die er derzeit auf den Fußball in Nordamerika hat, während „Messi Mania“ quer über den Kontinent zieht.

Zur Einstimmung auf die Doku haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.