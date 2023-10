o2 hat bekannt gegeben, dass das Mobilfunkanbieter ab dem 10. Oktober 2023 die sogenannte „5G Plus“ Technologie im gesamten 5G Netz des Unternehmens startet. Dies ermöglicht unter anderem höhere Geschwindigkeiten und weitere neue Funktionen.

„5G Plus“ startet im gesamten 5G Netz von o2

o2 startet „5G Plus“ im gesamten 5G Netz des Unternehmens. Mit „5G Plus“ bezeichnet o2 Telefónica die 5G-Standalone-Technologie (5G SA), bei der das Unternehmen ausschließlich die für 5G vorgesehenen Frequenzen nutzt. Dadurch wird 5G Plus als modernster Mobilfunkstandard künftig nahezu Echtzeitkommunikation erlauben, noch höhere Geschwindigkeiten liefern und neue Funktionen bieten. Das verbessert für die Kunden das Erlebnis digitaler Anwendungen wie Virtual und Augmented Reality oder anspruchsvolles Mobile Gaming.

Bwi 5G SA werden die Mobilfunksignale im 5G-Kernnetz verarbeitet. Dieses ist auf die technischen Eigenschaften von 5G optimiert, sodass der 5G-Mobilfunkstandard sein Potenzial hinsichtlich Latenz, Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit noch besser ausspielen kann.

O2 Kunden können dank 5G Plus als Erste in Deutschland über das gesamte 5G-Netz mobil telefonieren. Im bisherigen 5G-Netz nutzte das Smartphone zur Abwicklung von Sprachtelefonie 4G/LTE-Technologie. Jetzt steht Kunden mit 5G Plus die Voice-over-New-Radio-Technologie (VoNR) zur Verfügung, mit der sich Telefonate in noch besserer Sprachqualität über das 5G-Netz abwickeln lassen.

5G Plus buchen – so gehts

5G Plus nutzt ausschließlich für 5G vorgesehene Frequenzen im o2 Netz, wozu aktuell 700 Megahertz, 3,6 Gigahertz und 1800 Megahertz (DSS) gehören. Bei 5G-Non-Standalone wurden diese noch mit den verfügbaren 4G/LTE-Frequenzen kombiniert. Die maximal verfügbare Bandbreite von 5G Plus wird in den kommenden Monaten und Jahren kontinuierlich wachsen, wenn noch mehr Spektrum für 5G eingesetzt wird.

Der Weg zu 5G Plus ist für Vertragskunden von o2 einfach und derzeit kostenlos: Ab dem 10. Oktober könnt ihr das 5G-Plus-Pack für alle 5G-fähigen o2 Tarife bequem über die „Mein O2 App“, das Webportal, an der Hotline oder im Shop für 12 Monate aktivieren. Danach endet das Pack automatisch. Fraglich ist hier nur, wie es anschließend weitergeht. Kassiert o2 anschließend für die höheren Geschwindigkeiten und 5G Plus oder wird 5G Plus zukünftig zum neuen Standard?

Neben einem 5G-fähigen Tarif und der Aktivierung des 5G-Plus-Packs benötigen Kunden auch eine 5G-Plus-fähige SIM und ein kompatibles Smartphone. Startbereit für 5G Plus sind bereits mehrere Modelle der Hersteller Samsung und Xiaomi (u.a. die Samsung Galaxy S22- und S23-Serie sowie die Xiaomi 12- und 13-Serie). Für die Nutzung von 5G Plus auf weiteren Smartphones sind Firmware-Updates seitens der Hersteller notwendig.