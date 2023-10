Vor wenigen Tagen ist EA Sports FC 24 auf einer Vielzahl von Plattformen gestartet. Nun hat Spotify bekannt gegeben, dass man mit Electronics Arts gemeinsame Sache gemacht hat, um die Bereiche Fußball, Musik und Sound miteinander zu verbinden.

Zum Start von EA Sports FC 24: Spotify kooperiert mit Electronics Arts

Ab sofort können sich Spotify Hörer weltweit auf die Veröffentlichung des neuen Videospiels EA SPORTS FC 24 freuen – das 8D-Audio-Werbungen enthält, die die Hörer in die Perspektive der Spieler versetzen und so ein universelles Spielerlebnis bieten. Durch die Nutzung der 8D-Technologie von Spotify, die das Gefühl von Surround-Sound-Audio erzeugt, ist es Electronic Arts Inc. gelungen, Fans näher an die Welt des Fußballs heranzuführen. Die Kampagne startet in den Märkten USA, Großbritannien, Australien, Frankreich, die Niederlande, Deutschland, Spanien, Italien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Japan, Brasilien, Mexiko und Chile.

Darüber hinaus hat Electronic Arts Inc. den offiziellen Soundtrack von EA SPORTS™ FC 24 veröffentlicht, der mit seinen vielfältigen musikalischen Angeboten eine neue Ära in der Welt des Fußballs einläutet. Die umfangreiche Playlist, die auf Spotify gestreamt werden kann, umfasst Beiträge von über 100 Künstler*innen aus verschiedenen Genres weltweit.