Apple hat ein neues „Shot on iPhone 15 Pro“-Video veröffentlicht, bei dem die Künstlerin Olivia Rodrigo im Mittelpunkt steht. Das Video gibt uns einen Einblick in die Dreharbeiten zum Video „get him back!“, welches komplett mit dem iPhone 15 Pro gedreht wurde.

Apple veröffentlicht „Shot on iPhone 15 Pro“-Video mit Olivia Rodrigo

Kurz nach dem Verkaufsstart einer neuen iPhone Generation veröffentlicht Apple für gewöhnliche verschiedene Clips, um die Leistungsfähigkeit der neuen Kamera zu demonstrieren. Genau diesen Ansatz wählt der Hersteller auch beim diesjährigen iPhone 15 Pro.

In der Tat hat Apple der iPhone 15 Pro Kamera in diesem Jahr ein paar spannende Neuerungen verpasst. So setzt der Hersteller beim Pro Max Modell nicht nur auf einen neuen 5x optischen Zoom, alle Pro-Modelle verfügen über die Möglichkeit 4K ProRes Videos mit 60fps aufzunehmen. ProRes Video kann dabei irekt auf externe Speichermedien aufgenommen werden. Das iPhone 15 Pro bringt zudem eine neue Option für die Log Codierung und ist das weltweit erste Smartphone mit Unterstützung für ACES, das Academy Color Encoding System, ein globaler Standard für Farb-Workflows.

Das eingebundene Behind-the-Scenes-Video gibt euch einen Einblick in die Dreharbeiten zu „get him back!“ von Rodrigos neuestem Album GUTS. Das Musikvideo wurde übrigens im vergangenen Monat kurz nach der Ankündigung der iPhone 15 Familie veröffentlicht.