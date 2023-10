Am heutigen Tag haben wir für alle Sportler aus dem Großraum Berlin einen spannenden Tipp. Apples Fitness-Chef Jay Blahnik wird in der kommenden Woche in der Hauptstadt sein und in Apple Rosenthaler Straße im Rahmen einer kostenlosen „Today at Apple“-Session über das Thema Fitness sprechen.

Today at Apple: Apples Fitness-Chef Jay Blahnik spricht in Berlin über Fitness-Programme

Der kürzlich erfolgte Verkaufsstart der Apple Watch 9 (hier unser Test), der Apple Watch Ultra 2 sowie der Freigabe von watchOS 10 dürfte den ein oder anderen Nutzer wieder animiert haben, verstärkt Sport zu treiben. In der Tat eignet sich die Apple Watch als idealer Begleiter beim Workouts.

In der kommenden Woche steht das Thema Fitness im Rahmen einer kostenlosen „Today at Apple“-Session in Apple Rosenthalter Straße (Rosenthaler Straße 44, 10178 Berlin) im Mittelpunkt. Niemand geringeres als Apples Fitness-Chef Jay Blahnik ist vor Ort. Die genau Bezeichnung von Blahnik lautet übrigens „Vice President of Fitness Technologies“. Blahnik diskutiert in Apple Rosenthaler Straße mit Trainern von Apple Fitness+, wie wir Körper und Geist am effektivsten trainieren. Es gibt Tipps und Tricks zum Einsteigen, Dranbleiben und Ausprobieren sowie eine Meditationsübung zur Inspriration. Die Session findet am 19. Oktober 2023 von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr statt. Sucht schonmal eure Trainingsachen zusammen.

Weitere Informationen zur Today at Apple Session „Talk: Move Your Body and Calm Your Mind with Apple Fitness+“ sowie die Möglichkeit zur Anmeldung, findet ihr hier.