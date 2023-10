Am heutigen Tag startet der Verkauf von Anker SOLIX F3800 PowerStation. Genau genommen, startet der Verkauf der PowerStation mit internem 3,84kw/h um 16:00 Uhr mit einem Super Early Bird Rabatt sowie Early Bird Rabatt bei Kickstarter.

Anker SOLIX F3800 PowerStation startet bei Kickstarter

Im Rahmen der diesjährigen IFA in Berlin kündigte Anker die SOLIX F3800 PowerStation an. Nähere Details zu Preisen und zur Verfügung sollten zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Genau dieser Zeitpunkt ist nun gekommen.

Die Anker SOLIX F3800 verfügt zunächst einmal über einen riesigen internen Akku mit 3,84 Kilowattstunden. Dank Modularen Aufbaus lässt sich die Stromspeichermöglichkeit auf bis zu 26,88kw/h anpassen, indem sich bis zu sechs zusätzliche F3800-Geräte hinzufügen lassen.

Die F3800 bietet satte 6.000 Watt an AC-Leistung und einen 120Volt/240Volt-Doppelspannungsausgang, so dass sie gleichzeitig mehrere, Energie-hungrige Geräte mit ausreichend Strom versorgen kann. Der 240Volt-Ausgang kann an einen optionalen, vorinstallierten Umschalter angeschlossen werden, der eine nahtlose Übergabe vom Netz auf die Pufferbatterien ermöglicht, um die Stromversorgung während eines Stromausfalls aufrechtzuerhalten. Für eine maximale Flexibilität lässt sich die Anker SOLIX F3800 dank ihres „Kofferdesigns“ mit ausziehbarem Griff und großen Rädern leicht transportieren. Das Aufladen ist ebenso bequem: die F3800 ist ebenso effizient wie leistungsstark – sie kann in weniger als zwei Stunden über den 2.400 Watt-fähigen Solareingang oder in eineinhalb Stunden über die Steckdose auf über 80 Prozent aufgeladen werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Anker SOLIX F3800 bietet unter anderem 5 klassische Steckdosen, 3x USB-C (je 100W), 2x USB-a (je 12W) und einen Zigarettenanzünder-Anschluss (120W). Die PowerStation ist so leistungsstark, dass diese mit einer Abgabeleistung von 3.000W auch als Stromquelle für ein Elektroauto genutzt werden kann.

Preis

Bliebe noch die Frage nach dem Preis. Auch diese hat Anker nun beantwortet. Anker SOLIX F3800 lässt sich mit „Super Early Bird“-Rabatten von 45 Prozent (200 Stück verfügbar) beziehungsweise zum „Early Bird“-Discount von 35 Prozent (1.000 Stück) auf den Angebotspreis von 3.999 US-Dollar bei Kickstarter vorbestellen. Optional gibt es die Rabatte auch auf das Set, bestehend aus einem Anker SOLIX F3800 und einem Zusatz-Akku, was 6.499 US-Dollar kostet.