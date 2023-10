WhatsApp hat ein neues Update für seine iOS-Nutzer veröffentlicht. Das Update mit der Versionsnummer 23.20.76 im App Store bringt eine neue Funktion: die Möglichkeit, Kanäle zu erstellen.

WhatsApp-Kanäle

Seit längerem arbeitet WhatsApp an den sogenannten „Kanälen“ („Channels“). Nach einem begrenzten Rollout ermöglicht es der Messenger jetzt auch in Deutschland und weiteren Ländern, Kanäle direkt aus der App heraus zu erstellen. Laut dem Unternehmen bieten die Kanäle eine einfache, zuverlässige und sichere Möglichkeit, wichtige Updates von Einzelpersonen und Unternehmen direkt in WhatsApp zu erhalten.

Für Administratoren sind Kanäle das perfekte Kommunikationstool, um Text, Fotos, Videos, Sticker oder Umfragen zu senden. WhatsApp unterstützt euch dabei, die passenden Kanäle auszuwählen. Dazu hat der Messenger ein durchsuchbares Verzeichnis entwickelt, in dem ihr nach Hobbys, Lieblingsmannschaften, Neuigkeiten von örtlichen Behörden und vielem mehr suchen könnt. Kanäle lassen sich auch über Einladungslinks besuchen, die in Chats, per E-Mail oder im Web geteilt werden können.

Zuvor hatte WhatsApp die Funktion zur Erstellung von Kanälen für Nutzer in Kolumbien und Singapur eingeführt. Sie wurde zunächst mit dem Update 23.14.74 für iOS bekannt gegeben. Anschließend deutete das Unternehmen in einem Blog-Post an, dass es diese Funktion in den kommenden Monaten auf alle Nutzer ausweiten würde. Mit der Veröffentlichung des Updates 23.20.76 scheint dieses Versprechen nun eingelöst worden zu sein. Auch wenn das offizielle Changelog im App Store nichts über diese neue Funktion verrät, bestätigt WaBetaInfo die Einführung.

Der Rollout erfolgt schrittweise. Somit könnte es noch etwas dauern, bis allen Nutzern die Funktion zur Verfügung steht.