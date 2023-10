Seit mehr als zwei Wochen sind iPhone 15 und iPhone 15 Pro mittlerweile im Handel (hier unser iPhone 15 Pro Max Test). Vermutlich sind noch nicht alle „Geheimnisse“ rund um die neuen Modelle gelüftet. Die Reparaturspezialisten von iFixit bestätigen nun, dass Apple beim iPhone 15 auf den X70 5G-Chip von Qualcomm setzt. Dieser kommt erfreulicherweise nicht nur bei den Pro-Modellen, sondern auch bei den „normalen“ Modellen zum Einsatz.

Eine der Änderungen, die Apple beim iPhone 15 Pro vorgenommen hat, ist der Einsatz des Qualcomm X70 Chips für eine verbesserte 5G-Leistung. Wie sich nun herausstellt, hat Apple auch den iPhone 15 Basis-Modellen den neuen X70 Chip spendiert. Genau dies hat nun Shahram Mokhtari von iFixit auf X bestätigt. Er schreibt unter anderem

Weiter heißt es

Dies bedeutet, dass Apple sowohl beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sowie beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus auf den neuen neuen Qualcomm X70 Chip setzt. Im vergangenen Jahr verbaute Apple bei der gesamten iPhone 14 Familie den X65 Chip.

A lot of people have asked whether the iPhone 15 and 15 Plus are still using last years Qualcomm X65 modem or the new X70 seen in the 15 Pro’s.

Here’s your answer.

Apple didn’t just throw last years Pro logic boards into this years baseline models. They upgraded them too. pic.twitter.com/cPB6LJbaFG

— Shahram Mokhtari (@MokhtariShahram) October 8, 2023