Als die ersten Touchscreen-Monitore auf den Markt kamen, fragten sich einige Apple-Fans, wann die Technologie auch den Weg auf den Mac finden wird. Immerhin ist Apple zu einem großen Teil für den Erfolg der Smartphones mit einem berührungsempfindlichen Display verantwortlich. Viele Jahre später gibt es immer noch keinen Touchscreen-Mac – das dachten wir bisher. Doch YouTuber Michael MJD belehrt uns eines Besseren. So zeigt er eine Touchscreen-Version des iMac G3, der damals über Apples Value Added Reseller-Programm verkauft wurde.

Der Touchscreen-iMac

Im Jahr 1999 entwickelte das Unternehmen Elo G3 iMacs mit Touchscreen, die für den Einsatz an Kioskautomaten gedacht waren. Ein Prototyp des ungewöhnlichen iMac ist nun bei Michael MJD aufgetaucht. In dem Video des bekannten Technik-YouTubers sehen wir die frühe Touchscreen-Innovation im Einsatz. Dabei stellt er nicht nur die Funktionalität des Touchscreens vor, sondern geht auch auf die Geschichte und die technischen Daten des Geräts ein.

Gerüchte über die Entwicklung eines iMac mit Touchscreen für Endverbraucher reichen bis ins Jahr 2010 zurück. Sie wurden zunächst durch Apple-Patente für einen Desktop-Computer mit Touchscreen und dann durch Berichte über Touchscreen-Panels in der Apple-Lieferkette genährt. Apple hatte jedoch bei vielen Gelegenheiten klargestellt, dass es keinen Touchscreen-Mac geben wird. Software-Chef Craig Federighi erklärte beispielsweise, dass so etwas wie eine Touchscreen-Eingabe beim Mac nicht einmal im Entferntesten in Betracht gezogen wird. Auch Steve Jobs war bekanntlich ein Gegner dieser Idee.

Das hindert die Gerüchteküche jedoch nicht daran, entsprechende Spekulationen in Umlauf zu bringen. Zuletzt berichtete Bloomberg, dass angeblich ein Team von Apple-Ingenieuren aktiv an der Entwicklung eines Mac arbeiten, der eine Touchscreen-Eingabe unterstützt. Bereits 2025 könnte demnach ein neues MacBook Pro Modell mit Touchscreen-Unterstützung auf den Markt kommen, hieß es in einem Bericht. Dabei soll Apple laut den Informationen ein „traditionelles Laptop-Design“ beibehalten. Das heißt, ein Standard-Trackpad und eine Tastatur würden uns erhalten bleiben. Die zusätzliche Eingabemöglichkeit über den Bildschirm wäre somit optional und als Bonus zu sehen, inklusive Touchgesten.

Hier das Video zum Touchscreen-iMac aus dem Jahr 1999: