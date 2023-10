Seit dem Verkaufsstart von Kindle Scribe hat Amazon den Funktionsumfang des Gerätes durch verschiedene Softwareupdates erweitert. Dies setzt sich nun fort, so dass ihr eure handschriftlichen Haftnotizen in Büchern in der Kindle-App auf iOS anzeigen könnt.

Kindle Scribe erhält neue Funktionen

Ab sofort können Kindle Scribe-Kunden ihre handschriftlichen Haftnotizen in Büchern in der Kindle-App auf iOS anzeigen. Damit sind nun alle Notizen und Hervorhebungen in einem Buch in der App abrufbar. Die Funktion wird Anfang 2024 auch für die Kindle-App auf Android ausgerollt.

In Kürze wird Amazon zudem Mehrfachauswahl- und Massenaktionen für Notizbücher hinzufügen. Diese erleichtern es euch, eure Notizbuchseiten zu verwalten und zu organisieren. Ihr könnt in der Notizbuchübersicht beliebig viele Seiten auswählen, um sie zu verschieben, hinzuzufügen, zu löschen, zu exportieren oder in Text umzuwandeln und um sie an sich selbst oder eure Kontakte zu senden.