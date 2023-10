Apple liefert laut einer Studie von Piper Sandler nach wie vor das beliebteste Smartphone unter Teenagern. So besitzen 87 % der befragten Teenager ein iPhone. Darüber hinaus nimmt der Besitz einer Apple Watch zu. Zudem ist Apple Pay die führende Bezahl-App in dieser Altersgruppe. Allerdings liegt Apple Music in der Kategorie Musik-Streaming hinter Spotify zurück. Apples iPhone ist weiterhin die erste Wahl für Teenager.

Smartphone-Präferenzen von Teenagern

Laut einer aktuellen Umfrage der Investmentfirma Piper Sandler gaben 87 % der Teenager an, ein iPhone zu besitzen. Diese Zahl ist im Vergleich zum letzten Jahr unverändert geblieben. Vor einem Jahrzehnt, im Oktober 2013, besaßen nur 55 % der Teenager ein iPhone, was auf einen deutlichen Anstieg der Beliebtheit im Laufe der Jahre hindeutet.

Wearable Tech und Bezahl-Apps

Während das iPhone ein stabiler Kassenschlager unter Jugendlichen ist, gewinnt auch die Apple Watch weiter an Fahrt. Die Umfrage ergab, dass 34 % der Jugendlichen eine Apple Watch besitzen, ein Zuwachs gegenüber 31 % im Vorjahr. Dabei bleibt die Apple Watch die beliebteste Uhrenmarke und übertrifft andere renommierte Marken wie Rolex, Casio, Garmin und Cartier. Darüber hinaus ist Apple Pay die bevorzugte Bezahl-App: 42 % der befragten Teenager haben sie im letzten Monat genutzt. Damit liegt Apple Pay noch vor Konkurrenten wie Cash App, Venmo und PayPal.

Angebot an Musik-Streaming

Wenn es um Musik-Streaming geht, hat Apple harte Konkurrenz. 70 % der befragten Teenager nutzen Spotify als primären Musikdienst. Im Gegensatz dazu nutzen etwas mehr als 30 % Apple Music. Von denjenigen, die für Musik-Streaming bezahlen, entscheiden sich 46 % für Spotify und nur 30 % für Apple Music.

iCloud Private Relay-Nutzung

Das Interesse an iCloud Private Relay hat in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 zugenommen. Private Relay ist ein neuer Dienst zum Schutz der Internetprivatsphäre, der direkt in iCloud integriert ist und es Nutzern ermöglicht, sicherer und privater im Internet zu surfen. Derzeit nutzen 37 % der Teenager diesen Dienst. Weitere 17 % bekundeten ihr Interesse, ihn innerhalb der nächsten sechs Monate auszuprobieren. Zu Beginn des Jahres 2023 lag die Nutzung bei 24 %.

Für den diesjährigen „Taking Stock With Teens“ Herbstbericht wurden 9.193 Jugendliche mit einem Durchschnittsalter von 15,7 Jahren aus 49 US-Staaten befragt. Die Daten geben Aufschluss über die Vorlieben und Trends der jungen Generation.