Apple hat bestätigt, dass der Hersteller am 16. Oktober 2023 seinen Online Store auch in Chile eröffnet. Ab dem Stichtag haben Anwender in dem Land die Möglichkeit, ein iPhone, Mac, iPad, Apple Watch und viele weitere Produkte direkt bei Apple zu kaufen.

Apple Online Store startet am 16. Oktober in Chile

Bei uns in Deutschland und in vielen anderen Ländern ist der Apple Online Store seit vielen Jahren etabliert. Nichtsdestotrotz gibt es auf der Weltkarte nach wie vor noch viele weiße Flecken, die Apple langsam aber sicher schließt. In Indien ist der Apple Online Store zum Beispiel erst im Jahr 2020 ans Netz gegangen. Im Mai dieses Jahres startete der Apple Online Store in Vietnam und in Kürze ist es in Chile soweit.

Wie auch in allen anderen Ländern, in denen Apple aktiv ist, wird auch der chilenische Apple Online Store ein umfassendes Sortiment an Apple-Produkten und -Zubehör anbieten, mit Unterstützung durch Apple-Spezialisten, einem Inzahlungnahmeprogramm für iPhones und weitere Produkte, kostenlosen Online-Beratung für bestimmte Produkte Build-to-Order-Mac-Optionen und mehrere Zahlungsoptionen, einschließlich Finanzierung.

Bis dato können Kunden in Chile Apple-Produkte nur über autorisierte Apple-Dritthändler erwerben.

Um die bevorstehende Eröffnung des Apple Online Stores in Chile zu feiern, hat Apple auf seiner Webseite spezielle Hintergrundbilder (Wallpaper) für iPhone, iPad und Mac veröffentlicht.