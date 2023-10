Die ersten MacBook Pro Modelle mit OLED-Display werden frühestens in drei Jahren auf den Markt kommen. So geht es aus der jüngsten Einschätzung von Display-Analyst Ross Young, CEO von Display Supply Chain Consultants, hervor.

Wann erscheint das MacBook Pro mit OLED-Display?

In einem Webinar zum Thema Displays mit Woo Jin Ho von Bloomberg Intelligence sagte Display-Analyst Young, dass es noch einige Jahre dauern werde, bis Apples Zulieferer Fertigungslinien für die Massenproduktion von OLED-Panels in Laptop-Größe aufgebaut hätten. Aus diesem Grund geht Young davon aus, dass MacBook Pro Modelle mit OLED-Displays frühestens im Jahr 2026 oder 2027 auf den Markt kommen. Damit bekräftigt er seine frühere Einschätzung noch einmal, so Macrumors.

Im Vergleich zu LCD-Display bietet die OLED-Technologie verschiedene Vorteile, darunter eine höhere Helligkeit, ein höheres Kontrastverhältnis mit tieferen Schwarztönen, eine verbesserte Energieeffizienz für eine längere Akkulaufzeit und mehr.

Bevor Apple die OLED-Technologie bei den MacBook Pro zum Einsatz bringen wird, wird diese vermutlich zunächst die iPad Pro Modelle erreichen. Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple im kommenden Jahr ein neues iPad Pro mit OLED ankündigen wird. Die ersten iPad Air- und iPad mini Modelle mit OLED-Displays werden voraussichtlich im Jahr 2026 auf den Markt kommen. Dementsprechend werden die Geräte auch im nächsten Jahr mit LCD-Bildschirmen ausgestattet bleiben.