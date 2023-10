In einer aktuellen Entscheidung der Federal Communications Commission (FCC) haben Apple und weitere Unternehmen die Genehmigung erhalten, das 6-GHz-Band für verschiedene Anwendungen zu nutzen. Diese Genehmigung birgt erhebliches Potenzial für Fortschritte in den Bereichen Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) und Fahrzeuganwendungen.

Genehmigung zur Nutzung des 6-GHz-Bands

Die Genehmigung der FCC, Unternehmen wie Apple, Meta und Google Zugang zum 6-GHz-Band zu gewähren, ist ein wichtiger Meilenstein in der Technologiebranche. Das 6-GHz-Band, die Heimat von Wi-Fi 6, auch bekannt als 802.11ax, ist die neueste Generation von Wi-Fi und ein Nachfolger von Wi-Fi 5. Dieser Standard arbeitet in den Frequenzbändern 2,4 GHz, 5 GHz sowie 6 GHz und wurde entwickelt, um den Durchsatz pro Fläche in Szenarien mit hoher Dichte zu verbessern.

Mit der FCC-Entscheidung wird eine neue Kategorie von Geräten mit sehr geringem Stromverbrauch (VLP) eingeführt, die im 6-GHz-Spektrum betrieben werden können und den Weg für innovative Anwendungen wie tragbare Technologien sowie erweiterte und virtuelle Realität ebnen. Die zugelassenen Unternehmen können nun im 6-GHz-Band höhere Leistungspegel nutzen, was ultraschnelle Verbindungen verspricht.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Apple jetzt zwar höhere Leistungspegel im 6-GHz-Band einsetzen kann, um „sehr hohe Verbindungsgeschwindigkeiten“ zu erreichen, die Reichweite dieser Signale jedoch begrenzt ist. Damit sollen potenzielle Interferenzen mit der derzeitigen lizenzierten Nutzung des 6-GHz-Spektrums minimiert werden.

In einer Pressemitteilung erläuterte die FCC ihre einstimmige 5:0-Entscheidung, eine „neue Klasse von Geräten mit sehr geringem Stromverbrauch“ für den Betrieb im 6-GHz-Bereich zuzulassen. In dem Schreiben heißt es:

„Die Federal Communications Commission hat heute das 6-GHz-Band für eine neue Klasse von Geräten mit sehr geringem Stromverbrauch geöffnet, die neben anderen Wi-Fi-fähigen Geräten betrieben werden können. Diese Regeln werden ein Ökosystem modernster Anwendungen, einschließlich tragbarer Technologien und erweiterter und virtueller Realität, fördern, die Unternehmen unterstützen, Lernmöglichkeiten verbessern, das Gesundheitswesen voranbringen und neue Unterhaltungsmöglichkeiten bieten. In Anerkennung der Notwendigkeit, noch mehr Flexibilität zu bieten und lizenzfreie Innovationen zu fördern, hat die Kommission Regeln aufgestellt, die Geräte zulassen, die über kurze Entfernungen mit sehr geringem Stromverbrauch (VLP) betrieben werden und sehr hohe Verbindungsgeschwindigkeiten bieten, die sich ideal für die Arten von Spitzenanwendungen mit hoher Datenrate eignen, die sowohl die Erfahrungen der Verbraucher bereichern als auch die Wirtschaft des Landes fördern werden. Dazu gehören z. B. fortschrittliche erweiterte und virtuelle Realität (AR/VR), tragbare Sensoren und Technologien sowie eine Vielzahl von Geräten für das Internet der Dinge [Internet of Things, IoT].“

Einsatzzwecke

Es wird erwartet, dass die Genehmigung der FCC die Entwicklung innovativer Anwendungen wie tragbare Technologien, AR/VR und eine Reihe von Geräten beschleunigen wird. Apple, Meta und Google hatten bereits in ihrer Petition an die FCC die entscheidende Bedeutung dieses Spektrums für die Zukunft hervorgehoben. Sie wiesen auf mehrere potenzielle Anwendungen hin, darunter:

Verbesserte Konnektivität zwischen AR-Brillen und Smartphones.

Anwendungen in Fahrzeugen. Dazu gehören das Streaming zwischen Smartphones und Infotainment-Systemen im Fahrzeug, die Übertragung von Navigationsdaten und andere Funktionen.

Für Apple gibt es offensichtliche Anwendungsfälle für dieses Spektrum, darunter Vision Pro und seine zukünftigen AR- und VR-Geräte. Natürlich bietet sich auch CarPlay an, welches eine leistungsfähigere Konnektivität zwischen dem Smartphone und dem Auto erhalten würde.

Apple und Google haben die Entscheidung noch nicht kommentiert. Kevin Martin, Meta Policy VP, lobte derweil den Schritt in einer Erklärung gegenüber The Verge. „Wir loben die Entscheidung der FCC, die es Unternehmen wie dem unseren erlaubt, neue drahtlose Technologien zu nutzen, um die nächste Welle der Computertechnik zu schaffen“, sagte er.