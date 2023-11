Apple TV+ hat einen Meilenstein erreicht und bei den Children’s & Family Emmy Awards eine Rekordzahl von 27 Nominierungen erhalten. Das Engagement der Plattform für hochwertige Inhalte für Kinder und Familien spiegelt sich in der breiten Palette der nominierten Programme wider, wobei die Bildungssendung „Janes tierische Abenteuer“ die Nase vorn hat.

Vielfältige Inhalte für ein junges Publikum werden gewürdigt

Bei den Children’s & Family Emmy Awards wurde eine Vielzahl von Apple TV+ Serien ausgezeichnet. „Janes tierische Abenteuer“, eine von Dr. Jane Goodall inspirierte pädagogische Sendung, erhielt fünf Nominierungen, darunter für die Kategorie „Outstanding Children’s or Family Viewing Series“. „Helpsters“ folgt mit vier Nominierungen, gelobt für das Drehbuch und das Puppendesign, während „Schritt für Schritt“ unter anderem für die Auszeichnung „Outstanding Casting for a Live Action Program“ nominiert ist.

Neue Talente zeigen sich mit der Nominierung von Veda Cienfuegos für ihre Hauptrolle in „Circuit Breakers“, während Maria Nash und Juliet Donenfeld für ihre Spracharbeit in „Tannenzäpfchen und ihr Pony“ bzw. „Ein Huhn will’s wissen“ im Rennen sind.

Technische Qualität und künstlerische Leistung

Die Nominierungen würdigen auch die technische und künstlerische Kompetenz hinter den Kulissen. „Slumberkins – Deine Kuschelfreunde“ konkurriert in der Kategorie „Outstanding Preschool Series“ und hebt damit die Produktionsqualität hervor. Die Teams für die Beleuchtung und die visuellen Effekte von „Janes tierische Abenteuer“ wurden ebenfalls nominiert, was zeigt, dass Apple in hochwertige Produktionswerte investiert.

Die Nominierungen für die Teams hinter der Kamera reichen von visuellen Effekten bis hin zum Schnitt und zeigen eine breite Anerkennung der künstlerischen und technischen Aspekte der Inhalte. Dazu gehört auch das Engagement für visuelles Storytelling.

Nachfolgen alle Children’s & Family Emmy Nominierungen für Apple TV+

“Jane” (Janes tierische Abenteuer)

Outstanding Children’s or Family Viewing Series

Outstanding Writing for a Preschool or Children’s Live Action Program

Outstanding Cinematography for a Single Camera Live Action Program

Outstanding Lighting, Camera and Technical Arts

Outstanding Visual Effects for a Live Action Program

“Helpsters”

Outstanding Preschool Series

Outstanding Writing for a Preschool or Children’s Live Action Program

Outstanding Costume Design/Styling

Outstanding Puppet Design and Styling

“Best Foot Forward” (Schritt für Schritt)

Outstanding Children’s or Family Viewing Series

Outstanding Casting for a Live Action Program

“Slumberkins” (Slumberkins – Deine Kuschelfreunde)

Outstanding Preschool Series

“Ghostwriter” (Vier Freunde und die Geisterhand)

Outstanding Young Teen Series

“Fraggle Rock: Back to the Rock” Night of the Lights

Outstanding Fiction Special

Outstanding Puppet Design and Styling

“Snoopy Presents: Lucy’s School” (Snoopy präsentiert: Mit Lucy ins neue Jahr)

Outstanding Animated Special

“Pinecone & Pony” (Tannenzäpfchen und ihr Pony)

Outstanding Younger Voice Performance in a Preschool, Children’s or Young Teen Program — Maria Nash

“Interrupting Chicken” (Ein Huhn will’s wissen)

Outstanding Younger Voice Performance in a Preschool, Children’s or Young Teen Program — Juliet Donenfeld

Outstanding Writing for a Preschool Animated Program

“Circuit Breakers”

Outstanding Lead Performance in a Preschool, Children’s or Young Teen Program — Veda Cienfuegos

Outstanding Directing for a Single Camera Program

Outstanding Visual Effects for a Live Action Program

“Life By Ella” (Ellas Leben)

Outstanding Writing for a Young Teen Program

“Hello, Jack! The Kindness Show” (Hallo, Jack! Zeit für Freundlichkeit)

Outstanding Directing for a Multiple Camera Program

“Frog and Toad” (Frosch und Kröte)

Outstanding Editing for a Preschool Animated Program

“Get Rolling With Otis” (Otis rollt zur Hilfe!)

Outstanding Editing for a Preschool Animated Program

“Shape Island” (Die Insel der Formen)

Outstanding Visual Effects for a Live Action Program

Diese Nominierungen tragen dazu bei, dass Apple TV+ immer mehr Auszeichnungen in der Branche erhält und bestätigen Apples Status als wichtiger Akteur in der Streaming-Welt. Der Erfolg der Plattform geht über Kinderinhalte hinaus, denn Original-Filme und -Serien wie „Ted Lasso“ und „CODA“ wurden von der Kritik gelobt und mehrfach ausgezeichnet.