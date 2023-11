„Knotwords“ ist da. Es ist Freitag und traditionell blicken wir kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple Arcade. Nachdem wir euch heute Vormittag bereits auf die Neuheiten auf Apple TV+ aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit Apples Gaming-Flatrate weiter.

„Knotwords“ startet auf Apple Arcade

Im Laufe dieses Jahres hat Apple knapp 60 neue Titel zu Apple Arcade hinzugefügt. Im vergangenen Monat starteten unter anderem NBA 2K24 Arcade Edition sowie Cut the Rose 3 auf Apples Spiele-Abo-Plattform. Ab sofort steht mit „Knotwords“ der nächste Spieletitel für Apple Arcade Abonnenten bereit

Vom Indie-Spieleentwickler Zach Gage, dem Entwickler anderer Apple Arcade-Titel wie Card of Darkness, Good Sudoku+ und Flipflop Solitaire+, ist Knotwords+ ein minimalistisches und elegantes Logikrätsel mit Wörtern. Die Regeln sind einfach: Ordne die Buchstaben in jedem Abschnitt horizontal und vertikal so an, dass jedes Wort vollständig ist. Jedes Rätsel mag auf den ersten Blick schwierig erscheinen, wird aber im Laufe des Spiels einfacher, wobei jeder Schritt euch auf natürliche Weise zur Lösung führt.

„Knotword“ könnt ihr hier bei Apple Arcade herunterladen.