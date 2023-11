Wie angekündigt, hat Apple im Laufe des gestrigen Abends seine Q4/2023 Quartalszahlen für das kalendarische Q3/2023 bekannt gegebnen. Auch auf die Kernaussagen des anschließenden Conference Calls haben wir euch bereits informiert. Auf einen weiteren Aspekt möchten wir in diesem Zusammenhang noch kurz eingehen. Die Rede ist von der Dividende.

Apple zahlt 0,24 Dollar Dividende pro Aktie (Q4/2023)

Mit der Bekanntgabe seiner Quartalszahlen thematisiert Apple auch. kurz die Dividende. Da stellen auch die Q4/2023 Quartalszahlen keine Ausnahme dar.

Im konkreten Fall hat der Apple Aufsichtsrat eine Dividende von 0,24 Dollar pro Aktie des Unternehmens beschlossen. Die Dividende wird am 16. November 2023 an jene Aktionäre ausbezahlt, die am Ende des Geschäftstages des 13. November 2023 Stammaktien besitzen.