Die herzerwärmende Welt von Charlie Brown, Snoopy und der gesamten Peanuts-Bande ist eine Quelle der Freude und Nostalgie. Ihre zeitlosen Abenteuer haben einen besonderen Platz in unseren Herzen, genauso wie bei unzähligen Fans auf der ganzen Welt. Da freut es uns natürlich, dass Apple TV+ nun das bisher größte Abenteuer der Peanuts angekündigt hat – einen CGI-Original-Film, der die Zuschauer mit auf eine Reise in die Großstadt nimmt.

Neues von den Peanuts

Apple TV+ ist die derzeitige Streaming-Drehscheibe für alle Peanuts-Medien und so haben wir in den letzten Jahren einige neue Inhalte von Charlie Brown, Snoopy und Co. zu sehen bekommen. Wie Apple verkündet, startet im Jahr 2024 die Produktion des nächsten Peanuts-Films.

Unter den kreativen Händen von WildBrain und Peanuts Worldwide werden Snoopy und Charlie Brown die große Stadt bereisen. Der Film verspricht, das Wesen der Freundschaft zu erforschen und neue Charaktere einzuführen. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Karey Kirkpatrick, mit Beiträgen von Craig Schulz, Bryan Schulz und Cornelius Uliano. Regisseur Steve Martino, bekannt für „Die Peanuts – Der Film“, wird das Projekt zusammen mit Produzentin Bonnie Arnold leiten, die für ihre Arbeit an „Drachenzähmen leicht gemacht“ bekannt ist.

Bisher sind noch keine detaillierten Informationen zu dem neuen Abenteuer bekannt. Doch in Erwartung des neuen Kapitels der Peanuts-Saga ist die Vorfreude auf das Abenteuer groß: