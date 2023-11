Mit einem ungewöhnlichen technischen Tweak hat die Schauspielerin und Sängerin Barbra Streisand ein Ausspracheproblem von Siris gelöst. Die Lösung: Ein Anruf bei CEO Tim Cook, dem Streisand mitteilte, dass Apples Sprachassistent ihren Namen falsch wiedergibt.

Wie Streisand Siri beibrachte, ihren Namen richtig zu sagen

Nachdem Barbra Streisand bemerkt hatte, dass Siri das zweite S in ihrem Nachnamen nicht richtig ausspricht, zögerte sie nicht lange und rief bei Apples Promi-Hotline an, die direkt zu Tim Cook führt.

„Ich löse gerne Probleme. Ich dachte mir, ich rufe besser Apple an, ich meine den Chef von Apple, Tim Cook, und er ließ die richtige Aussprache meines Namens in Siri ändern“, erklärte Streisand gegenüber BBC.

Dieser Vorfall war übrigens nicht die erste bedeutende Interaktion Streisands mit der digitalen Welt. Der nach ihr benannte Streisand-Effekt geht auf einen Vorfall aus dem Jahr 2003 zurück. Streisand versuchte, ein Bild ihres Hauses aus einer Küstenerosionstudie zu entfernen. Entgegen ihren Absichten steigerte die Klage nur das öffentliche Interesse und verbreitete das Bild im großen Stil.

Die Aussprache von Apples Siri basiert auf einem komplexen System der Sprachsynthese. Wenn Siri Wörter ausspricht, verwendet das System phonetische Algorithmen, um die Wörter so natürlich wie möglich klingen zu lassen. Was Streisand wahrscheinlich nicht wusste, ist, dass man Siri auch mitteilen kann, wie ein Name ausgesprochen wird. Hierfür müsst ihr nur: