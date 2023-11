Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 17.1.1 und iPadOS 17.1.1 auf den eigenen Servern platziert, so dass diese von Jedermann heruntergeladen und installiert werden kann. Neue Funktionen solltet ihr nicht erwarten, es handelt sich um ein reines Bugfix-Update.

Apple veröffentlicht iOS 17.1.1 & iPadOS 17.1.1

In den letzten Tagen deutete es sich bereits an, nun ist es soweit. Apple hat iOS 17.1.1 und iPadOS 17.1.1 veröffentlicht. Am einfachsten erfolgt die Installation direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.

In den Release-Notes zu iOS 17.1.1 heißt es

Dieses Update enthält Fehlerbehebungen für dein iPhone, einschließlich: