Apple-Fans, die auf die Integration von OLED-Displays in die MacBook Pro-Reihe warten, müssen sich möglicherweise in Geduld üben. Während Apple auf dem besten Weg ist, seine iPad Pro-Modelle bereits im nächsten Jahr mit OLED-Bildschirmen auszustatten, ist das OLED-Upgrade für das MacBook Pro noch in weiter Ferne. So deutet eine aktuelle Analyse auf einen Start der fortschrittlichen Bildschirmtechnologie in diesen Geräten im Jahr 2026 hin.

Der Weg zu OLED: Eine Zukunft für das MacBook Pro

In einem detaillierten Bericht des Analysten Jeff Pu, auf den 9to5Mac Zugriff hatte, steht der Übergang zu OLED-Displays für die 11 Zoll und 12,9 Zoll iPad Pro-Modelle bereits auf der Agenda von Apple für das Jahr 2024. Pu schreibt, dass Apple für das Jahr eine OLED iPad Pro-Auslieferung von 10 Millionen Stück anstrebt.

Doch wie sieht es beim MacBook Pro aus? In dem Bericht von Pu heißt es, dass Apple die 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro-Modelle voraussichtlich im Jahr 2026 mit OLED-Bildschirmen aktualisieren will. Derzeit verwendet das MacBook Pro ein Mini-LED-Display, das von Apple als Liquid Retina XDR bezeichnet wird.

OLED-Displays bieten gegenüber ihren Mini-LED-Pendants einige Vorteile: Sie verfügen über ein besseres Kontrastverhältnis aufgrund ihrer selbstleuchtenden Pixel, die echte Schwarzwerte und potenziell bessere Blickwinkel ermöglichen. Außerdem ermöglichen sie dünnere und potenziell flexiblere Designoptionen, was dem Designethos von Apple für schlanke, benutzerfreundliche Geräte entgegenkommt.

Berichten zufolge ist auch ein MacBook Air mit OLED-Bildschirm in Arbeit, aber es scheint, dass zuerst das MacBook Pro die OLED-Behandlung erhalten wird.