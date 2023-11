Es ist gerade einmal zwei Wochen her, dass wir euch auf die letzte „Apple Geschenkkarten“-Aktion bei Penny hingewiesen haben. Ab sofort startet die nächste. Die Konditionen sind ihr identisch. Beim Kauf von Apple Guthaben bei Penny erhaltet ihr die 20-fachen Payback-Punkte. Dies wiederum entspricht einem Rabatt in Höhe von 10 Prozent.

Penny: 20-fach Payback-Punkte auf Apple Guthaben

Auch wenn Penny innerhalb weniger Wochen zum zweiten Mal eine „Apple Geschenkkarten“-Aktion auflegt, sind diese deutlich seltener und deutliche weniger attraktiv anzutreffen, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Nichtsdestotrotz können wir nur jedem Apple Nutzer, der regelmäßig sein Geld bei Apple ausgibt, empfehlen, zuzuschlagen. So spart ihr über die 20-fachen Payback-Punkte auf einem kleinen Umweg 10 Prozent.

Ab dem heutigen Montag (13. Oktober 2023) und noch bis kommenden Sonntag (19. November 2023) erhaltet ihr beim Kauf von Apple Geschenkkarten. bei Penny 20-fach Payback-Punkte. Die 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro Apple Geschenkkarte nehmen an der Aktion teil. Achtet in jedem Fall darauf, dass ihr eure PaybackKarte sowie den Papier oder eCoupon einsetzt, um die zusätzlichen PaybackPunkte zu erhalten.

20-fach Paybackpunkte entsprechen 10 Prozent Rabatt

Für 2 Euro Umsatz erhält ihr 1 PayBack-Punkt. Blicken wir exemplarisch auf die 100 Euro Apple Geschenkkarte. Diese kostet 100 Euro und entspricht 50 Payback-Punkten. Ihr sammelt somit 20x 50 = 1.000 Payback-Punkte. Ein Payback-Punkt entspricht wiederum 1 Cent, so dass die 1.000 Punkte einen Gegenwert von 10 Euro besitzen. Ihr spart somit im übertragenen Sinn 10 Euro beim Kauf der 100 Euro Apple Geschenkkarte. Bei Rewe gab es neulich übrigens eine identische Aktion.

Früher konnte man die sogenannten „iTunes- und App Store“-Karten nur zum Kauf von Apps, Musik, Spiele etc. bei Apple einsetzen. Die Apple Geschenkkarten ist deutlich flexibler nutzbar. So könnt ihr unter anderem Apple Produkte, Services, Apps und Spiele bezahlen. Möchtet ihr indirekt ein paar Euros beim Kauf von Apple Produkten und Services sparen, so greift zu.