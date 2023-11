Nothing ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Consumer Electronics, insbesondere Smartphones, spezialisiert hat. Es wurde von Carl Pei, dem Mitbegründer von OnePlus, gegründet. Wie heute bekannt wurde, konnte Nothing in weniger als drei Jahren einen beeindruckenden Meilenstein erreichen: die Auslieferung von zwei Millionen Geräten. Diese Zahl unterstreicht den rasanten Erfolg des Unternehmens, das bereits eine beachtliche Stellung in der Tech-Branche einnimmt.

Nothing feiert Meilenstein

Das noch relativ junge Unternehmen Nothing überraschte uns im Juli 2022 mit einem Smartphone, das in der Tech-Szene noch für Aufmerksamkeit sorgen sollte. Das Nothing Phone (1) hatte sich einige Tugenden des iPhone angenommen, sei es bei der Haptik, der Software-Unterstützung, den Umwelt-Aspekten oder einfach beim Ideenreichtum. Diesen Kurs hielt das Unternehmen mit dem Nothing Phone (2) bei und kann sich nun über insgesamt zwei Millionen Geräteauslieferungen freuen.

Die erste Million Geräte wurde dabei in einem Zeitraum von zwei Jahren ausgeliefert, während die zweite Million in weniger als einem Jahr erreicht wurde. Diese Leistung ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Nothing ein relativ neuer Mitbewerber in einem hart umkämpften Markt ist.

CEO Carl Pei, der stolz auf die Errungenschaften seines Teams ist, betont, dass der Erfolg ein Zeugnis für die harte Arbeit und das Engagement des Unternehmens ist. Pei plant, den Erfolg durch gezieltes Fundraising weiter auszubauen. Bisher hat er bereits über 250 Millionen Dollar gesammelt, die für die Entwicklung neuer Produkte und die Expansion in neue Märkte eingesetzt werden sollen. Er erklärt:

„In nur drei Jahren haben wir eines der besten Teams in der Branche aufgebaut und weltweit über 2 Millionen Geräte verschickt. Dieser Meilenstein beweist erneut, dass es eine echte Nachfrage nach einem Herausforderer in der Consumer Tech-Branche gibt. Unser anhaltendes Momentum in einem so wettbewerbsintensiven Umfeld festigt unsere Überzeugung, dass Nothing etwas Besonderes zu bieten hat.“

Bei der Gelegenheit betont Nothing, dass das Unternehmen sein Produktangebot im Bereich Mobil- und Audiotechnologie erweitern will – immerhin hat man mit den Nothing Ear (2) auch schon kabellose Ohrhörer mit ANC (Active Noise Cancelling), Hi-Res Audio-Zertifizierung und mehr im Programm.