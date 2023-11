Das kürzlich von Apple vorgestellte M3 Max MacBook Pro stellt einen deutlichen Leistungssprung gegenüber dem M1 Max MacBook Pro dar. Eine detaillierte Analyse von MacRumors zeigt erhebliche Verbesserungen in verschiedenen Benchmark-Tests und unterstreicht die Fortschritte in Apples Chiptechnologie.

Benchmark-Tests offenbaren überragende Leistung

In einer Reihe von Benchmark-Tests hat der M3 Max Chip seine überlegenen Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Die Geekbench Ergebnisse zeigen eine deutliche Steigerung der Single-Core und Multi-Core Leistung. So erreichte der M3 Max einen Single-Core-Wert von 3217 und einen Multi-Core-Wert von 21597 und übertraf damit die Werte des M1 Max von 2379 bzw. 12206. Mit dieser Leistung liegt der M3 Max auf Augenhöhe mit dem M2 Ultra-Chip.

Weitere Tests in Cinebench und Blender bestätigten den Leistungsunterschied noch einmal. Im Cinebench Multicore-CPU-Test erzielte der M3 Max 1601 Punkte und damit mehr als das Doppelte des M1 Max (788 Punkte). Bei praktischen Anwendungen, wie dem Rendern einer Klassenzimmerszene in Blender, benötigte der M3 Max nur dreieinhalb Minuten, während der M1 Max achteinhalb Minuten benötigte.

Auch bei den Videoexporttests eilte der M3 Max voraus: Der Chip schaffte es, ein 16-minütiges 4K-Video mit mehreren Effekten in fünfeinhalb Minuten zu exportieren, während der M1 Max siebeneinhalb Minuten benötigte. Die SSD-Geschwindigkeitstests zeigten hingegen eine ähnliche Leistung zwischen den beiden Chips, wobei der M1 Max Lese-/Schreibwerte von 5727/5980 und der M3 Max 5032/6197 erreichte.

Auch wenn der M3 Max in einigen Tests eine doppelt so hohe Geschwindigkeit wie der M1 Max abliefert, so ist der M1 Max immer noch ein superschneller Chip und man muss nicht zwangsläufig auf den M3 Max aufrüsten. Fest steht jedoch, dass Apple wieder einmal die Messlatte ein gutes Stück angehoben hat.