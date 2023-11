Apple hat soeben die Finalisten der App Store Awards 2023 bekannt gegeben. Unter den fast 40 Entwicklern von Apps und Spielen, die in diesem Jahr für ihre herausragende Leistung ausgezeichnet werden, sind erfreulicherweise auch fünf Apps und Spiele von deutschen Developern bzw. Publishern.

Die Finalisten des App Store Award 2023

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Jahresende zu. In den kommenden Wochen dürften diverse Jahresrückblicke, Charts und was auch immer veröffentlicht werden, um die vergangenen 12 Monate Revue passieren zu lassen.

Seit mehr als zehn Jahren zeichnet das App Store Redaktionsteam mit den App Store Awards die besten Apps und Spiele des Jahres aus und rückt dabei eine Auswahl an Entwicklern ins Rampenlicht. Nun wird die Finalisten der App Store Awards 2023 bekannt gegeben. Knapp 40 Entwickler von Apps und Games in zehn verschiedenen Kategorien wurden für herausragende Leistung, Einfallsreichtum und technische Umsetzung ausgezeichnet. Die ausgewählten Apps und Spiele haben Nutzern dabei geholfen, ihre Kreativität zu entfalten, sich selbst herauszufordern und Spaß mit Familie und Freunden zu haben.

Die Gewinner in den jeweiligen Kategorien werden in den kommenden Wochen durch Apple bekannt gegeben. Wir haben sämtliche Finalisten für euch in der Übersicht

Finalisten „iPhone App des Jahres“

Die Finalistenin der Kategorie „iPhone App des Jahres“ haben Nutzern dabei geholfen, mehr Möglichkeiten zum Aneignen und Erlernen neuer Fähigkeiten zu entdecken:

AllTrails, indem sie Menschen dabei hilft, immer den für sie passenden Weg in der Natur zu finden.

Duolingo durch die Vermittlung von Wissen an die breite Masse.

Flighty, indem sie Reisenden dabei hilft, pünktlich und stressfrei am Flughafen anzukommen.

Finalisten „iPhone Spiel des Jahres“

Die Finalistenin der Kategorie „iPhone Spiel des Jahres“ haben Spielern zu neuen Abenteuern mit außerordentlicher Grafik auf dem iPhone eingeladen:

Afterplace, durch die Entwicklung eines Retro-Rollenspiels mit intuitiver Steuerung.

Honkai: Star Rail, mit dem Erschaffen eines Weltraumfantasie-Abenteuers mit kinoreifen Animationen.

Vampire Survivors, indem es ein neues Roguelike-Action-Genre inspiriert hat.

Finalisten „iPad App des Jahres“

Die Finalisten in der Kategorie „iPad App des Jahres“ haben Nutzern geholfen, ihre Kreativität über verschiedene Medien hinweg zu entfalten:

Concepts, durch die Entwicklung innovativer Zeichenwerkzeuge und dynamischer Farbpaletten.

DaVinci Resolve, durch das Ermöglichen einer noch mobileren Videobearbeitung.

Prêt-à-Makeup, indem sie Make-up-Designs für alle Schönheitsliebhaber zum Leben zu erweckt.

Finalisten „iPad Spiel des Jahres“

Die Finalisten in der Kategorie „iPad Spiel des Jahres“ haben die Spieler mit visuellem Storytelling, intuitiver Steuerung und verrückten Herausforderungen verzaubert:

Eggy Party damit, dass es Nutzer skurrile und fröhliche Erlebnisse bietet.

Lost in Play, indem es eine geradezu bezaubernde Grafik und Gameplay für alle Altersgruppen bietet.

Pocket City 2, dadurch, dass es Spieler dazu einlädt, ihrer Fantasie beim Bauen freien Lauf zu lassen.

Finalisten „Mac App des Jahres“

Die Finalisten in der Kategorie „Mac App des Jahres“ haben die Anwender zu Konzentration und Kreativität inspiriert:

Linearity Curve, mit der Entwicklung innovativer Designwerkzeuge für Pros und angehende Designer.

Photomator, durch die Vereinfachung und Beschleunigung des Workflows bei der Fotobearbeitung.

Portal, indem sie Nutzer in wunderschöne Landschaften und 3D Audio eintauchen lässt.

Finalisten „Mac Spiel des Jahres“

Die Finalisten in der Kategorie „Mac Spiel des Jahres“ haben mit ausgefeilten Handlungssträngen und ansprechender Grafik überzeugt:

ELEX II, mit der Entführung von Gamer in eine dynamische Science-Fantasy-Welt.

Lies of P damit, dass es exzellentes Gameplay mit einer alternativen Variante eines klassischen Märchens bietet.

Return to Monkey Island damit, dass es auf dem legendären Point-and-Click-Abenteuer aufbaut.

Finalisten „Apple Watch App des Jahres“

Die Finalistin der Kategorie „Apple Watch App des Jahres“ machen es noch einfacher, alle benötigten Informationen direkt vom Handgelenk aus abrufen zu können:

Planny, da sie Nutzer auf intelligente Weise dabei hilft, den Überblick über ihre Aufgaben zu behalten.

SmartGym, durch Erstellung intelligenter und zielgerichteter Trainingseinheiten für jede Niveau.

Tide Guide, da sie es Liebhaber von Wasser ermöglicht, die Meeresbedingungen in Echtzeit im Blick zu haben.

Finalisten „Apple TV App des Jahres“

Die Finalisten in der Kategorie „Apple TV App des Jahres“ haben atemberaubende Erlebnisse auf den größten Bildschirm im Zuhause gebracht:

Bugsnax, indem es mit seinem Gameplay Geheimnis und Charme gleichermaßen einfängt.

FitOn, indem es eine Reihe von Trainingserlebnissen mit bekannten Trainern und Prominenten anbietet.

MUBI dadurch, dass sie hochwertiges Kino ins Zuhause der Nutzer bringt.

Finalisten „Apple Arcade Spiel des Jahres“

Die Finalisten in der Kategorie „Apple Arcade Spiel des Jahres“ haben in diesem Jahr grenzenlose Unterhaltung geboten:

Cityscapes dadurch, dass es Spieler mit einem nachhaltigen und zielgerichteten Ansatz inspiriert.

Hello Kitty Island Adventure dadurch, dass es Spieler auf ein großes Abenteuer mit liebenswerten Kreaturen mitnimmt.

stitch. dadurch, dass es die meditative Kunst des Stickens mehr Anwender zugänglich macht.

Finalisten „Kultureller Einfluss“

Die Finalisten in der Kategorie „Kultureller Einfluss“ haben neue Wege aufgezeigt, miteinander in Verbindung zu treten und die Vielfalt und die Wunder der Erde zu feiern.

balance, indem sie Unterstützung in den Wechseljahren integrativer und für alle zugänglich macht.

Copilot, durch die Vereinfachung der persönlichen Finanzen.

Endling, indem es die Spieler dazu anregt, sich mit ökologischen Auswirkungen zu beschäftigen.

Finding Hannah, indem es mit seinem Gameplay Frauen über Generationen hinweg miteinander verbindet.

How to Say Goodbye, durch die Unterstützung der Nutzer bei der Verarbeitung schwieriger Gefühle.

Pok Pok, indem es Kindern beim Lernen, Erforschen und Experimentieren in einem digitalen Spielzimmer hilft.

Proloquo durch die Unterstützung von Kommunikation ohne Sprache.

Rebel Girls dadurch, dass ihre Gute-Nacht-Geschichten zu einer Entdeckung heldenhafter Frauen verschiedener Epochen einladen.

Too Good To Go, durch ihren Beitrag zur Verringerung der Lebensmittelverschwendung in Restaurants, Bäckereien und Supermärkten.

Unpacking, durch die kunstvolle Gestaltung von beruhigenden Rätsel.

Deutsche Developer / Publisher

Wie eingangs erwähnt, befinden sich mit

Linearity Curve Graphic Design (Finalist in der Kategorie „Mac App des Jahres“)

in der Kategorie „Mac App des Jahres“) Planny (Finalist in der Kategorie „Apple Watch App des Jahres“)

Endling (Finalist in der Kategorie „Kultureller Einfluss“)

Finding Hannah (Finalist in der Kategorie „Kultureller Einfluss“)

ELEX II (Finalist in der Kategorie „Mac Spiel des Jahres“)

auch fünf deutschen Entwickler / Publisher unter den Finalisten. Exmplarisch blicken wir auf Planny.

Planny wurde Ende 2017 von Kevin Reutter, 28 Jahre aus Hamburg, gegründet, der mit der Erstellung der App für den App Store sein Talent, Hobby und seine Leidenschaft verbunden hat.

Planny ist ein Kalender, eine To-do-Liste und ein Produktivitäts-Tool in einer App. Mithilfe des praktischen Helferleins behaltet ihr all die vielen Aufgaben im Blick und bleibt selbst an hektischen Tagen bestens organisiert. Intelligente Planungsfunktionen sorgen dafür, dass ihr den Tag auf eine Art und Weise plant, die vorher nicht möglich war. Es wird nicht nur keine Aufgabe mehr unter den Tisch fallen – man weiß auch genau, was heute, morgen und übermorgen auf dem Plan steht. Hinter der aufgeräumten Bedienoberfläche verstecken sich viele hilfreiche Funktionen. Planny hat auch ein Auge auf die individuelle Produktivität und belohnt mit entsprechenden Badges. So macht es gleich viel mehr Spaß, die Checkliste abzuarbeiten. Planny verfügt über alle wichtigen Funktionen für das Aufgabenmanagement, von geteilten Listen über wiederholende Aufgaben bis hin zu umfangreichen Anhängen.

Der Entwickler verwendet dabei allerhand Apple-Technologien, so z.B. Native SwiftUI App für iOS, iPadOS, watchOS und macOS, Stage Manager, Darkmode, PencilKit, VisionKit, SF-Symbols, iCloud Sync, Drag & Drop, interaktive Widgets und vieles mehr. Die App steht unter anderem für iOS, iPadOS, watchOS, macOS und bald auch visionOS zur Verfügung.