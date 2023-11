Apples Tap to Pay Funktion erweitert seine globale Reichweite und ist nun auch in Frankreich verfügbar. Die Zahlungsmethode bietet einen bequemen Transaktionsprozess für kleine Unternehmen. So ermöglicht es Tap to Pay Händlern, kontaktlose Zahlungen über ihre iPhones zu akzeptieren, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist.

Tap to Pay jetzt auch in Frankreich verfügbar

Früher mussten kleine Unternehmen, die Kartenzahlungen akzeptieren wollten, ein teures spezielles Kartenterminal kaufen oder mieten. Die ersten Modelle waren kabelgebunden, bevor sich drahtlose Versionen durchsetzten. Dann kam eine elegantere und günstigere Lösung in Form von kleinen kontaktlosen Bezahlgeräten auf, die über eine Bluetooth-Verbindung mit einem iPhone verbunden waren. Der Händler gab den Betrag in eine iPhone-App ein, und der Kunde tippte das kontaktlose Gerät an, um zu bezahlen.

Tap to Pay auf dem iPhone macht die Sache noch bequemer, da die separate kontaktlose Box nicht mehr benötigt wird. Stattdessen tippt der Kunde mit seiner Karte, seinem iPhone oder seiner Apple Watch auf das iPhone, das dem Händler gehört.

Jennifer Bailey, Apples Vizepräsidentin für Apple Pay und Apple Wallet, äußerte sich erfreut über die Einführung in Frankreich:

„Wir freuen uns sehr, Händlern in ganz Frankreich Tap to Pay auf dem iPhone anbieten zu können, damit sie eine einfache, sichere und vertrauliche Möglichkeit haben, kontaktlose Zahlungen zu akzeptieren und gleichzeitig von der Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit des iPhones zu profitieren“, sagt Bailey. „Da mehr als 90 Prozent der Bankkarten in Frankreich mit der kontaktlosen Technologie ausgestattet sind und die Akzeptanz von kontaktlosen Zahlungen zunimmt, können Händler die Zahlungen ihrer Kunden mit einer einfachen Geste auf dem iPhone akzeptieren.“

Die Bankengruppe BPCE (Banques Populaires, Caisses d’Epargne und Payplug) sowie Adyen, myPOS, Revolut, SumUp, Viva Wallet und Worldline bieten französischen Kunden jetzt Tap to Pay auf dem iPhone an. Nach Angaben von Apple werden bald auch BNP Paribas, Crédit Coopératif, Market Pay, Stancer und Stripe folgen.

Die Funktion ist mit dem iPhone XS oder neueren Modellen kompatibel und funktioniert ähnlich wie eine Standardtransaktion mit Apple Pay. Verkäufer öffnen einfach eine App, registrieren den Verkauf und präsentieren dem Käufer ihr iPhone für eine kontaktlose Zahlungsmethode.

Tap to Pay wurde erstmals im Februar letzten Jahres angekündigt und schrittweise in den USA durch eine wachsende Zahl von Zahlungsdienstleistern eingeführt. Mittlerweile steht die Funktion in mehreren Ländern zur Verfügung. Frankreich schließt sich anderen Regionen wie Großbritannien, Australien, Taiwan, Brasilien, der Ukraine und den Niederlanden an, um Tap to Pay zu unterstützen.