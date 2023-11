Wie heißt es so schön? Was lange währt, wird endlich gut. Ab sofort unterstützt auch Santander bzw. die Santander Consumer Bank AG mit Sitz in Mönchengladbach den mobilen Bezahldienst Apple Pay.

Apple Pay: Santander Bank endlich an Bord

Im Dezember 2018 startete Apple Pay in Deutschland mit einer überschaubaren Anzahl an unterstützenden Bankinstituten. Seitdem hat sich einiges getan und zahlreiche Bankinstiture sind auf den Zug aufgesprungen. Nachdem zuletzt die Postbank den Hebel umgelegt hatte, dürfte nun die letzte namhaftere Bank in Deutschland mit von der Partie sein.

Im Laufe des frühen Vormittags machte uns unser Leser Chris darauf aufmerksam, dass die Santander Bank in Deutschland nun Apple Pay unterstützt. Eine Anfrage an die Presseabteilung der Bank blieb bislang unbeantwortet. Mittlerweile hat die Santander Bank die Unterstützung von Apple Pay allerdings auf der eigenen Webseite bestätigt.

In der Apple Wallet-App taucht die Santander Bank bis dato noch nicht als unterstützende Bank auf, allerdings könnt ihr eure Santander Kreditkarte über „Andere Karte hinzufügen“ für Apple Pay hinterlegen. Sobald ihr Apple Pay eingerichtet habt, könnt ihr mit dem iPhone und der Apple Watch mobil bezahlen. Darüberhinaus könnt ihr auch mit dem Mac und dem iPad auf Webseiten und in Apps bezahlen.