Bei Apple TV+ geht es weiter Schlag auf Schlag. Auch wenn Apples Video-Streaming-Dienst im Vergleich zu Prime Video, Netflix und Disney+ auf einen deutlich kleineren Katalog blickt, hat Apple mittlerweile ein beachtliches Portfolio an hochwertigen Originals in petto. Nun haben die Verantwortlichen einen ersten Einblick in „The New Look“ gegeben. Dabei handelt es sich um eine Drama-Serie mit Emmy-Gewinner Ben Mendelsohn als Christian Dior und Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche als Coco Chanel.

„The New Look“: Apple TV+ gibt erste Einblick

Apple TV+ hat die ersten Bilder zu „The New Look“ enthüllt. Dabei handelt es sich um eine neue, 10-teilige Dramaserie von Todd A. Kessler. In den Hauptrollen sind unter anderem Emmy-Preisträger Ben Mendelsohn als Christian Dior, Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche als Coco Chanel, Maisie Williams als Catherine Dior, John Malkovich als Lucien Lelong, Emily Mortimer als Elsa Lombardi und Claes Bang als Spatz zu sehen.

Inspiriert von wahren Begebenheiten und exklusiv in Paris gedreht, dreht sich „The New Look“ um die Modedesigner Christian Dior, Coco Chanel und ihre Zeitgenossen, wie sie die Schrecken des Zweiten Weltkriegs überstanden und moderne Mode auf den Markt brachten.

Ein paar wenige Monate müssen wir uns allerdings noch gedulden, bis die neue Serie am 14. Februar mit der ersten drei Folgen ihr Debüt feiert. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 03. April 2024 neue Episoden.

