Die Messaging-Plattform Telegram hat eine frühe Version ihrer neuen visionOS App vorgestellt, die sich durch ein futuristisches Design auszeichnet. Pavel Durov, der Gründer von Telegram, präsentierte die App in einem Video und bezeichnete sie als eines der ersten App-Konzepte von Drittanbietern für visionOS.

Telegram auf Apple Vision Pro

In dem Video zeigt Telegram das innovative Design und die Funktionen der App, die sich an Apples visionOS Designsprache orientiert. Die App verfügt über eine Seitenleiste, in der laufende Unterhaltungen aufgelistet werden. Gut gefallen hat uns die schicke Videowiedergabe, bei der Videos aus der Oberfläche der App „herausspringen“. Darüber hinaus werden Emoji-Zeichen effektvoll animiert, was dem Austausch von Nachrichten einen dynamischen Aspekt verleiht, aber dem ein oder anderen auch zu viel Effektfeuerwerk sein könnte.

Benutzer können Nachrichten entweder über eine virtuelle Tastatur oder über die Diktierfunktion von Siri eingeben. Eines der hervorstechenden Elemente der App ist die Interaktion mit der visionOS Home-Oberfläche. Das Telegram-Symbol wird animiert und springt heraus, wenn es ausgewählt wird, um den Nutzern einen klaren visuellen Hinweis zu geben. Diese Animation ist Teil eines neuen Gesten- und Augennavigationssystems, das in Apples Mixed-Reality-Headset integriert ist.

Apple will das Vision Pro Headset in den USA Anfang 2024 auf den Markt bringen, also wahrscheinlich im oder vor dem Monat April. Mit dem Näherrücken des Termins der Markteinführung dürften wir bald viele weitere visionOS Erfahrungen von Drittanbietern sehen.