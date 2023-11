Ookla hat Daten von Speedtest Intelligence in 13 wichtigen Märkten analysiert, um zu sehen, wie gut die iPhone 15 Modelle und die Samsung Galaxy Z Fold5 und Flip5 Modelle im Vergleich zu den Vorjahresgeräten über 5G funktionieren. Dabei wurde deutlich, dass Apple sich nicht nur signifikant verbessert hat, sondern die Konkurrenz auch größtenteils weit hinter sich lässt.

Die schnellsten 5G-Smartphones

Die umfassende Analyse von Ookla vergleicht die 5G-Leistung in 13 Ländern und legt dabei den Schwerpunkt auf das iPhone 15 Lineup. Die Studie ergab, dass das iPhone 15 Pro Max in den meisten Ländern mit seinen durchschnittlichen 5G-Download-Geschwindigkeiten führend ist und insbesondere in den USA mit 285,02 Mbit/s einen beeindruckenden Wert erreichte. Mit diesem Wert lag das Gerät deutlich vor seinem nächsten Konkurrenten, dem Samsung Galaxy Z Fold5, das eine Geschwindigkeit von 231,56 Mbit/s erreichte.

Das iPhone 15 Pro Max ist auch in Deutschland der Spitzenreiter und erzielte im Testzeitraum eine Downloadgeschwindigkeit von 191,11 Mbit/s. Das iPhone 15 Pro folgt mit 181,11 Mbit/s auf Platz 2. In Kanada ist ein ähnlicher Trend zu beobachten, wobei das iPhone 15 Pro Max eine Geschwindigkeit von 217,35 Mbit/s erreicht. Im Vereinigten Königreich schnitten alle vier iPhone 15 Modelle besser als die Konkurrenz ab, wobei das Galaxy Z Fold4 um 20 bis 30 Mbit/s zurücklag.

Ein interessantes Ergebnis gab es in Brasilien: Das iPhone 15 lag mit 533,32 Mbit/s an der Spitze vor dem iPhone 15 Pro und dem Pro Max. Die Pro-Modelle folgten mit 523 Mbit/s jedoch nur knapp dahinter. Das einzige Land, in dem Apple nicht an der Spitze der Tabelle stand, waren die Philippinen. Dort lag das Samsung Galaxy Z Fold5 mit 141,20 Mbit/s um 1 Mbit/s vor dem iPhone 15 Pro.

Die Studie von Ookla unterstreicht die bedeutenden Fortschritte in der 5G-Technologie und ihre Umsetzung in den neuesten Smartphones. Die iPhone 15 Serie setzt mit ihrer beeindruckenden 5G-Leistung eine hohe Messlatte für die Wettbewerber. Weitere Details findet ihr im vollständigen Ookla-Bericht zur iPhone 15 5G Leistung im Vergleich zu anderen Geräten.