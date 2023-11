Nachdem sich in den letzten Wochen die Gerüchteküche wieder verstärkt neuen OLED-Geräten von Apple gewidmet hat, darunter neue iPads und MacBooks, schaut sich ET News nun Apples möglichen OLED-Fahrplan genauer an. Demnach soll das Unternehmen daran arbeiten, bis 2027 die OLED-Display-Technologie in neun neue Geräte zu integrieren.

Apples OLED-Fahrplan

Beginnend mit den iPad Pro Modellen im Jahr 2024 plant Apple angeblich die schrittweise Einführung von OLED-Displays in anderen Geräten, einschließlich des iPad mini und des iPad Air. Die Umstellung soll bis 2027 abgeschlossen sein und die OLED-Technologie in Geräten von iPads bis hin zu MacBook Pro Modellen zum Einsatz kommen.

Die Bildschirmgröße des iPad mini soll im Rahmen dieses Upgrades von 8,3 Zoll auf 8,7 Zoll wachsen. Bis 2027 soll zudem ein neues 12,9 Zoll iPad Air Modell mit OLED-Technologie auf den Markt kommen. Die voraussichtlichen OLED-Panels für das iPad Pro werden eine verbesserte Lichteffizienz durch Color Filter on Encapsulation (CoE) aufweisen, was den Stromverbrauch um etwa 20 Prozent senken könnte. Diese Technologie könnte auch den Weg für eine unter dem Display angebrachte Kameratechnologie in iPads ebnen.

Bei der MacBook Reihe wird Apple laut dem Bericht bis 2025 OLED-Bildschirme im 16 Zoll MacBook Pro einführen, gefolgt vom 14 Zoll Modell ein Jahr später. Für die 13 und 15 Zoll Modelle des MacBook Air ist diese Umstellung ebenfalls für 2026 geplant.

Zu den Vorteilen von OLED gehören eine größere Helligkeit, ein höheres Kontrastverhältnis, eine größere Farbgenauigkeit und ein geringerer Stromverbrauch im Vergleich zu bestehenden Modellen mit LCD-Panels. Apple verwendet bereits OLED-Displays für die Apple Watch und das iPhone, mit Ausnahme des iPhone SE. Zudem sind OLED-Panels dünner und leichter als LCDs, was insbesondere für das iPad von Vorteil ist.

