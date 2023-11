Harber London blickt mittlerweile auf ein breites Portfolio an Leder-Accessoires. So bietet das Unternehmen unter anderem iPhone-, iPad-, und MacBook-Hüllen, Geldbörsen, Apple Watch Armbänder, Rücksäcke, Taschen und weiteres hochwertiges Zubehör an. Zuletzt haben wir unter anderem eine MacBook- und Zubehör-Tasche sowie einen Pendlerucksack ausprobiert.

Apple selbst hat kürzlich sein Lederzubehör eingestellt. Nichtsdestotrotz gibt es weiterhin einen großen Bedarf an Lederzubehör, sei es für Apple Produkte oder generell. Dies haben wir zum Anlass genommen, einen näheren Blick auf die Leder-Aktentasche, oder wie es der Hersteller nennt „Everyday Leather Briefcase“, sowie die Schreibtischunterlage („Heather Desk Mat“) zu werfen. Passend zum bevorstehenden Black Friday haben wir noch einen heißen Tipp für euch.

Aktentasche für Laptop und Co.

Harber London bietet euch die Aktentasche in zwei Größen an. Ihr entscheidet zwischen dem 13 / 14 Zoll Modell oder 15 / 16 Zoll Modell. Zudem wählt ihr zwischen den Farben Tan (Hellbraun), Schwarz und Deep Brown (Dunkelbraun). Wir haben uns für das größere Modell in schlichtem Schwarz entschieden. Die Wahl auf das größere Modell fiel mit dem Hintergedanken, dass wir so unser 13 Zoll MacBook Air, aber auch das größere MacBook Pro unterbringen können.

Innerhalb der Aktentasche findet ihr verschiedene Fächer vor, um euer Notebook, euer Tablet und Zubehör verstauen zu können. So könnt ihr auf der einen Längsseite beispielsweise euer 16 Zoll MacBook Pro in einer gepolsterten Laptopfach unterbringen und gegenüber euer 12,9 Zoll iPad Pro in einem gepolsterten Laptopfach verstauen. Zudem findet ihr in der Tasche spezielle Fächer für Ladegeräte, Ladekabel, Apple Pencil, Stifte, Notizblöcke, Reisepässe und mehr. Darüberhinaus befindet sich im Inneren ein magnetisch abnehmbarer Schlüsselanhänger.

Möchtet ihr die Tasche nicht am langen Arm tragen, so erleichtert euch der abnehmbare Tragegurt den Transport. Verreist ihr mit einem Trolley, so könnt ihr die Aktentasche über eine an der Seite befindliche Lederschnalle an dem ausfahrbaren Teleskopgriff des Trolleys befestigen.

Harber London verwendet ein Premium-Vollnarbenleder, welches auf uns einen hochwertigen, edlen und robusten Eindruck hinterlässt. Bei Leder ist es normal, dass dieses im Laufe der Zeit altert und eine einzigartige Patina bildet. Im Inneren der Aktentasche kommt ein Baumwolltwill zum Einsatz. Dabei handelt es sich um einen weich gewebten Stoff aus einer erneuerbaren Faser.

Das Everyday Heather Briefcase ist über die Webseite von Harber London zum Preis von 442,95 Euro verfügbar.

Schreibtischunterlage

Darüberhinaus haben wir uns für den Schreibtisch noch eine Schreibtischunterlage gegönnt. Hier bietet der Hersteller grundsätzlich drei unterschiedliche Materialien an. Neben Leder könnt ihr euch auch für Wolle und Mikrofaser entscheiden. Bei uns ist es die Schreibtischunterlage aus Leder in der Farbe Schwarz geworden. Alternativ hatten wir uns für Tan (Hellbraun) oder Navy (Dunkelblau) entscheiden können.

Damit hört die Qual der Wahl allerdings noch nicht auf. Ihr könnt noch zwischen den Größen M (50cm x 30cm), L (80cm x 32cm) und XL (80cm x 45cm) und einer Unterseite aus Mikrofaser bzw. Filzpolster entscheiden. Unsere Wahl fiel auf das XL-Modell mit Mikrofaser. Hier sollte jeder selbst entscheiden, welche Größe und Farbe zu seinem Schreibtisch am Besten passt.

Auch hier setzt Harber London wieder auf ein Premium-Vollnarbenleder. Dieses hinterlässt auf uns einen robusten und weichen Eindruck zugleich. Die Unterseite aus Mikrofaser fühlt sich weich an. Im vorderen Bereich der Schreibtischunterlage befindet sich ein kleiner unauffälliger Durchgang, durch den ihr Kabel führen könnt. So könnt ihr beispielsweise eure drahtlose Tastatur aufladen oder eine kabelgebundene Tastatur mit eurem Computer verbinden.

Die Leder-Schreibtischunterlage von Harber London liegt je nach Größe zwischen 115,95 Euro und 174,95 Euro und kann über die Webseite des Herstellers bestellt werden.

Black Friday Deals

Passend zum bevorstehen Black Friday hat Harber London eine attraktive Aktion aufgelegt. Ab sofort und bis zum 17. November läuft der sogenannten VIP Sale. Newsletter-Abonnenten (hier könnt ihr euch anmelden, um den speziellen Rabattcode zu bekommen) erhalten beim Kauf von zwei Produkten 30 Prozent Rabatt auf die gesamte Bestellung.

Alle Nutzer erhalten zwischen dem 24. und 26. November beim Kauf von 2 Produkten ebenfalls 30 Prozent Rabatt auf den gesamten Einkauf (hier ist kein Gutscheincode erforderlich). Am 27. November gibt es 20 Prozent Rabatt auf den gesamten Einkauf, wenn ihr zwei oder mehr Produkte kauft.

