„Downwell“ ist auf Apple Arcade gestartet. Nachdem wir euch im Laufe des Vormittags bereits auf die Neuankömmlinge von Apple TV+ und somit Apples Video-Streaming-Plattform aufmerksam gemacht haben, richten wir nun unseren Blick auf Apples Gaming-Flatrate.

In den Monaten November und Dezember schickt Apple insgesamt echt neue Spiele auf Apple Arcade ins Rennen, die nach und nach „abgearbeitet“ werden. Nachdem in der letzten Woche Football Manager 2024 gestartet ist, geht es am heutigen Freitag mit Downwell weiter.

Downwell+ ist ein spannendes Spiel über einen Jungen, der sich auf der Suche nach ungeahnten Schätzen tief in einen Brunnen wagt. Dabei verlässt er sich zum Schutz nur auf seine Gunboots. Downwell+ ist von Grund auf für Mobiltelefone entwickelt worden und verfügt über eine intuitive und elegante Steuerung, die ein actiongeladenes Gameplay mit nur drei Tasten ermöglicht. Die Spieler machen sich auf den Weg hinunter in die Dunkelheit voller fieser Kreaturen und mysteriöser Geheimnisse, um die atemberaubenden roten Edelsteine einzusammeln, die überall auf den Felsen verstreut sind. Sie können in gefährlich gelegenen Läden hilfreiche Gegenstände kaufen oder zwischen den Levels ihre Stufe erhöhen, um sich im Kampf gegen die Brunnenmonster zu verstärken und verborgene Höhlen voller Reichtümer und Relikte zu entdecken. Dank der prozedural generierten Level ist kein Abstieg in den Brunnen wie der andere.

Hier findet ihr „Downwell+“ bei Apple Arcade.

‎Downwell+ Entwickler: Devolver Preis: Exklusiv bei  Arcade

