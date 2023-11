Zahnbürsten mit App-Integration sind nicht neu. Letzten November testeten wir beispielsweise die iO 10 von Oral-B, die mit einem stolzen Preis von 600 Euro aufwartet. Oclean bietet mit der X Pro Digital eine deutlich preiswertere Option an. Aktuell gibt es die Schallzahnbürste mit Black Friday Rabatt zum Preis von nur 79,99 Euro anstatt 129,99 Euro. Ihr spart satte 50 Euro – ein verlockendes Angebot für Enthusiasten von Hochgeschwindigkeits-Zahnbürsten. Immerhin sorgt die Schallzahnbürste mit 84.000 Schwingungen pro Minute, einem durchdachten Design und einer cleveren App-Integration für besonders saubere Zähne sorgen. Ob die Oclean X Pro Digital Zahnbürste hält, was sie verspricht, schauen wir uns heute genauer an.

Preisgestaltung und erster Eindruck

Mit einem Angebotspreis von 79,90 Euro bietet die Oclean X Pro Digital eine erschwingliche Option für technikbegeisterte Benutzer. Im Gegensatz zu anderen teureren Modellen auf dem Markt ist diese Schallzahnbürste ein echtes Schnäppchen. Dabei hat Oclean offenbar nicht am Produkt gespart. Schon beim ersten Blick in die Verpackung vermittelt die Zahnbürste mit ihren durchdachten Designentscheidungen einen hochwertigen Eindruck.

Im Lieferumfang enthalten sind:

Oclean X Pro Digital Zahnbürste

4x Bürstenköpfe (2x Plaque Control & 2x Delicate Care)

Reisehülle

Wandhalterung

Benutzerhandbuch

Mit 84.000 Bewegungen pro Minute richtet sich die X Pro Digital klar an Fans von Hochgeschwindigkeits-Zahnbürsten. Doch was wirklich fasziniert, ist die tiefe Integration mit der Begleit-App. Die digitale Kernfunktion der Zahnbürste überwacht, welche Bereiche während des Putzens vernachlässigt wurden. Diese Daten werden sowohl auf dem Display der Zahnbürste als auch in der App präsentiert. Die direkte Rückmeldung ermöglicht es Benutzern, Korrekturen vorzunehmen und sicherzustellen, dass jeder Bereich die notwendige Aufmerksamkeit erhält. Dabei werden verschiedene Reinigungsmodi geboten, die den zahnmedizinischen Bedürfnissen entsprechen.

Design und Handhabung

Mit einem Gewicht von gerade einmal 100 Gramm und einer schlanken Form ist die Oclean X Pro Digital sowohl optisch ansprechend als auch praktisch. Die 16 cm lange Zahnbürste hat eine nicht glänzende Oberfläche für einen besseren Griff. Mit einem Durchmesser von 2 cm ist sie kleiner und schlanker als vergleichbare Bürsten und liegt gut in der Hand.

Die elektrische Zahnbürste ist wasserdicht nach IPX7, das heißt ihr könnt sie fast 30 Minuten lang einen Meter tief in Wasser halten. Das ist mehr als genug Wasserdichtigkeit, um sie mit unter die Dusche zu nehmen.

Die magnetische Ladehalterung könnt ihr entweder im Stand nutzen oder aber dank der Kleberückseite an der Wand befestigen. Sehr praktisch ist, dass die Zahnbürste bei der Wandanbringung in der Mitte der Halterung magnetisch hält. Das ist eine saubere und aufgeräumte Lösung – denn so bleibt die Zahnbürste vom nassen Waschbecken fern, und ihr könnt die Zahnbürste genau dort platzieren, wo ihr sie braucht, in einer Höhe, die bequem ist.

Der Lithium-Ionen-Akku der X Pro Digital hält bis zu 30 Tage und ist in rund drei Stunden aufgeladen. Die Ladehalterung haben wir nur dann mit Strom versorgt, wenn es notwendig war. So erhält der Akku einmal im Monat eine Frischzellenkur, für die restliche Zeit verschwindet das Ladekabel und Netzteil in der Schublade. Leider verfügt die Halterung noch über einen Micro-USB-Anschluss. Hier hätten wir uns eine zeitgemäße USB-C-Lösung gewünscht. Die mitgelieferte Reisehülle bietet hingegen einen USB-C-Anschluss zum Aufladen der Zahnbürste. Das Netzteil muss man selbst beisteuern.

Die zwei verschiedenen Bürstenköpfe – ein größerer „Plaque Control“-Kopf mit integriertem Zungenschaber und ein weicherer, kleinerer Kopf für die sanfte Pflege – sorgen für Flexibilität je nach Bedarf. Außerdem sind die Köpfe mit allen Oclean Zahnbürstenmodellen kompatibel, was den Austausch vereinfacht.

Anwendungserlebnis

Die Oclean X Pro Digital vereinfacht den Zahnputzprozess erheblich. Tatsächlich kann man die traditionellen Putzbewegungen größtenteils überspringen; wichtig ist nur, alle Zähne zu erreichen. Die Bedienung und Benutzeroberfläche der Zahnbürste sind einfach und intuitiv, mit einem kleinen Farbdisplay und berührungsempfindlichen Bereichen zur Steuerung.

Während des Putzvorgangs zeigt die Zahnbürste die verbleibende Restlaufzeit auf dem Display an. Zudem gibt sie durch zusätzliche Vibrationen Hinweise, wann ein Bereich abgeschlossen ist und der nächste begonnen werden kann. Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit stoppt der Putzvorgang automatisch – ein Feature, das viele sicherlich bei anderen elektrischen Zahnbürsten vermissen. Wenn ihr mehr Zeit zum Bürsten benötigt, könnt ihr dies über die App einstellen oder einfach die Zahnbürste wieder einschalten.

Die Zahnbürste bietet drei verschiedene Modi, die passend zur eigenen Zahnputzroutine ausgewählt werden können. Der „Sonnenaufgang“-Modus sorgt für eine sanfte Reinigung am Morgen. Der „Sonnenuntergang“ kümmert sich um eine gründliche Reinigung am Abend. Mit dem „exklusiven Modus“ können über die Oclean-App individuelle Vorgaben gemacht werden.

Wir haben uns im Testzeitraum für den kleineren der beiden Köpfe entschieden und haben festgestellt, dass das Putzen nicht nur sehr angenehm ist, sondern auch ein spürbares sauberes Gefühl hinterlässt. Dafür sorgt vor allem der Maglev Motor der Zahnbürste, der bis zu 84.000 Bewegungen pro Minute schafft. Doch diese Kraft ist alles andere als unangenehm. Im Vergleich mit anderen Schallzahnbürsten ist uns aufgefallen, dass die Vibration weniger kitzelt, sondern vielmehr sanft erfolgt. Auch die Kollegen der Connect waren von der Oclean X Pro Digital angetan und haben das Gesamturteil „Sehr gut“ verliehen.

Die App

Während wir mit der Zahnpflege der Oclean X Pro Digital sehr zufrieden sind, muss sich natürlich auch die App beweisen. Immerhin gehört sie mit zu den Hauptverkaufsargumenten der Zahnbürste.

Wenn ihr die Oclean-App öffnet, zeigt sie die letzte synchronisierte Reinigung, den zuletzt verwendeten Modus und die Anzahl der Tage, an denen ihr die X Pro Digital benutzt habt. Die Zahnbürste wird nicht automatisch mit der App synchronisiert. Ihr müsst sie manuell synchronisieren, indem ihr auf den Startbildschirm der App nach unten zieht.

Besonders interessant ist die detaillierte Ansicht einer Putzsitzung. Hier erhaltet ihr eine Übersicht der Zähne. Dabei hebt die App alle Bereiche hervor, die beim Putzen zu wenig Aufmerksamkeit erhalten haben. Zudem zeigt die Software, an welchen Stellen zu viel Druck ausgeübt worden ist. Die vernachlässigten Bereiche werden auch auf dem Display der Zahnbürste angezeigt.

Die Erkennung der Zahnputzleistung hat uns größtenteils überzeugt. Die einzelnen Bereiche erkannte das System sehr gut, allenfalls bei dem ausgeübten Druck waren wir nicht immer einer Meinung. So hatten wir das Gefühl, dass die X Pro Digital nicht immer erkannt hat, wenn wir einen zu starken Druck ausgeübt haben.

Wurden die Zähne vorbildlich geputzt, vergibt die App 100 Punkte. Nachlässigkeit wird mit Punkteabzug bestraft und so bietet die Zahnbürste einen Nachputzvorgang bei weniger als 90 Punkten an. Gute Putzergebnisse werden zudem mit virtuellen Medaillen belohnt. Das Ganze ist zu Anfangs durchaus hilfreich. Hat der Lerneffekt jedoch gefruchtet, schaut man nur noch selten in die App. Um den Überblick zu behalten, müsst ihr das auch nicht. Denn Oclean hat ebenfalls an eine Integration von Apple Health gedacht.

Fazit

Mit einem attraktiven Preis, innovativen Funktionen und einer langen Akkulaufzeit ist die Oclean X Pro Digital Zahnbürste eine hervorragende Wahl für alle, die ihre Zahnpflege auf das nächste Level heben möchten. Auch wenn wir es mit unseren Mitteln nicht klinisch nachweisen können, fühlen sich die Zähne nach dem Einsatz der X Pro Digital tatsächlich sauberer an, als mit unserer aktuellen elektrischen Zahnbürste.

Wer Spaß an der Feinabstimmung und Analyse der Zahnpflege hat, erhält mit der App-Anbindung eine perfekte Erweiterung der Zahnbürste. Der Einsatz der App ist jedoch nicht Pflicht. Wer keine Lust auf weiterführende Analysen hat, nutzt die X Pro Digital einfach wie eine normale Zahnbürste und schaut bei Bedarf einfach auf das integrierte Display.

Die Oclean X Pro Digital ist zu einer UVP von 129,90 Euro erhältlich und unterbietet damit preislich viele seiner Konkurrenten, die eine vergleichbare Leistung bieten. Noch besser ist allerdings das Black Friday Angebot. Ihr zahlt nur 79,99 Euro und spart 50 Euro. Die Eingabe eines Gutscheincodes oder ähnliches ist nicht erforderlich. Das Angebot ist ab sofort und nur wenige Tage bis zum 27.11.2023 (23:59 Uhr) gültig.

