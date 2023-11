Am heutigen Tag startet die Amazon Black Friday 2023. Ab dem heutigen 17. November und bis zum 27. November dreht Amazon kräftig an der Preisschraube und lässt die Preise purzeln. Unter anderem wurden Microsoft 365 Family und WISO Steuer 2023 drastisch im Preis gesenkt.

Microsoft 365 Family zum Black Friday Rabatt

Amazon setzt den Rotstift an und reduziert Microsoft 365 Family auf 60,99 Euro. Dabei handelt es sich nicht etwa um ein Jahres-Abo, sondern um ein 15-Monats-Abo, was den Preis in unseren Augen noch einmal deutlich attraktiver erscheinen lässt. Es werden nur 4,07 Euro pro Monat fällig.

Enthalten in Microsoft 365 Family (6 Nutzer) sind in jedem Fall die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Black Friday Deal: WISO Steuer 2023 nur 22,99 Euro

Passend zum Start in die Amazon Black Friday Woche wurde auch WISO Steuer 2023 deutlich reduziert. Aktuell werden für die Steuersoftware nur 22,99 Euro fällig.

Ehrlicherweise ist es kein Hexenwerk die Steuererklärung mit WISO Steuer 2023 zu erledigen. Mit Steuer-Import, Steuer-Abruf, Steuer-Box, Steuer-Banking und Steuer-Versand wird ein großer Teil eurer Erklärung durch WISO Steuer 2023 automatisch vorausgefüllt, ohne dass ihr selbst etwas eintragen müsst. Ihr prüft und bestätigt nur noch die Angaben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren