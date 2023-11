Am gestrigen Tag ist die Black Friday Woche auf Amazon gestartet. Die meisten namhaften Unternehmen sind mit von der Partie und haben ihre Produkte zum drastisch reduzierten Preis in den Mittelpunkt gestellt. Auch Anker ist mit von de Partie und hat den Rotstift bei USB-C Ladegeräten und -Kabeln angelegt. Unter anderem erhaltet ihr in 20W USB-C Ladegerät für nur 9,99 Euro. Das 65W USB-C Netzteil (3-Ports) kostet vorübergehend nur 31,99 Euro.

Anker: USB-C Ladegeräte und -Kabel drastisch reduziert [Black Friday Woche]

Immer mehr Geräte setzen auf einen USB-C Anschluss, entsprechend groß ist die Nachfrage nach USB-C Ladegeräten. Zuletzt hat Apple zum Beispiel beim iPhone 15 den Umstieg von Lighting auf USB-C vollzogen. Im Büro, Im Wohnzimmer, in der Küche, Im Esszimmer, im Schlafzimmer, irgendwie hat man immer ein USB-C Ladegerät zu wenig. Anker bietet euch im Rahmen der Amazon Black Friday Woche die passenden Argumente, euch zum deutlich reduzierten Preis ein USB-C Ladegerät zuzulegen. Die Auswahl ist groß (hier findet ihr alle Deals), so dass für den Geschmack das passende Netzteil dabei sein sollte. Wir haben euch die Highlights zusammengefasst.

Angebot Anker USB C Ladegerät (Nano II 65W) Pod 3-Port PPS Schnellladegerät, Kompaktes USB-C Netzteil für... DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug...

Angebot Anker 737 Powerbank (PowerCore 24K), 24.000mAh externer Akku mit 3 Anschlüsse, 140W Leistung,... STARKE BEIDSEITIGE LADELEISTUNG: Ausgestattet mit der neuesten Power Delivery 3.1 und...

MÄCHTIGE KAPAZITÄT: Mit einer Akkukapazität von 24.000 mAh und einer doppelt so langen...

Angebot Anker Powerline III USB C auf Kabel, 90cm langes blitzschnelles Ladekabel mit 60W Power Delivery PD... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 50 Millionen glücklichen Fans an. Lade Anker.

ABSOLUT STRAPAZIERFÄHIG: Mit seiner erstklassigen Ausdauer von über 25.000 Biegungen und Zerrungen...

Angebot 67W USB-C Ladegerät, Anker Prime GaN Netzteil, 3 Port PPS Schnellladegerät, Kompaktes klappbares... SCHNELLLADELEISTUNG FÜR 3 GERÄTE GLEICHZEITIG: Mit 2 USB-C Ports und 1 USB-A Anschluss kannst du...

65W FÜR 2 ANSCHLÜSSE: Ob nur USB-C oder USB-A und USB-C in Kombination, du erhältst eine...

Angebot 30W USB-C Ladegerät (2er Set) Anker 312 USB-C Netzteil, Kompaktes High-Speed Schnellladegerät für... EIN LADEGERÄT, ALLE GERÄTE: Mit einer maximalen Leistung von 30W lädst du Smartphones, Laptops...

HIGH SPEED AUFLADUNG: Lade ein iPhone 15 jetzt bis zu 3x schneller* auf. So sparst du wertvolle Zeit...

Angebot Anker PowerPort III 20W USB-C Netzteil Ladewürfel Schnellladeoption, Kompatibel mit iPhone... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 50 Millionen glücklichen Kunden an. Lade Anker

DREIFACHE LADEGESCHWINDIGKEIT: Lade dein iPhone 15 in nur 30 Minuten auf 50% Akku

Angebot Anker 334 Magnetic Powerbank 10K, Kabellose Ladeleistung, Kompatibel mit MagSafe, Für iPhone... - ENORME KAPAZITÄT 10.000MAH: Genieße erstaunliche 22 Stunden zusätzliche Videowiedergabezeit auf...

- KABELLOS & MAGNETISCH: Freu dich über kabelloses Laden mit 7,5W und einer beeindruckenden...

