Die ersten angeblichen Bilder einer Komponente des iPhone 16 Pro sind aufgetaucht. Die Bilder zeigen einen neu gestalteten Akku mit einem neuen Metallgehäuse und leicht erhöhter Kapazität. Der Leak stammt von einer bisher zuverlässigen Quelle namens „Kosutami“. Dennoch ist es noch ungewöhnlich früh für ein Prototyp-Bauteil der kommenden iPhone-Reihe, womit der Leak mit einer guten Portion Skepsis betrachtet werden sollte.

Die durchgesickerten Bilder deuten darauf hin, dass das iPhone 16 Pro einen Akku mit einer Kapazität von 3.355 mAh haben wird, was eine leichte Steigerung gegenüber dem 3.274 mAh Akku des iPhone 15 Pro darstellt.

Die wahrscheinlich wichtigste Änderung ist der Wechsel von einem schwarzen Foliengehäuse des Akkus, wie es bisher bei jedem iPhone-Modell verwendet wurde, zu einer mattierten Metallschale. Diese Änderung verbessert die thermische Effizienz des Akkus. Einen ähnlichen Wechsel gab es bereits bei der Apple Watch. In der Smartwatch wurden früher Akkus mit schwarzem Foliengehäuse verbaut, aber seit der 40 mm Apple Watch Series 7 verwendet Apple Metallgehäuse, um das Wärmemanagement zu verbessern.

Battery of early stage iPhone 16 Pro Proto

Features glossy metal shell, 3355mAh Capacity(13.02Wh), LCV 4.48V(Limited Charge Voltage)

Current stage prototype has changed some design: from glossy surface to frosted metal shell, and with a redesigned connector#Apple #appleinternal pic.twitter.com/QvguZ7CrtL

— Kosutami (@KosutamiSan) November 20, 2023