Crash – eine Marke von Klarmobil – ist in die Black Friday Woche gestartet und ein neues Portfolio aufgelegt. Highlight ist in unseren Augen die 30GB Allnet-Flat für nur 7,99 Euro.

Black Week bei Crash: 30GB Allnet-Flat nur 7,99 Euro mtl.

Crash zündet ab sofort ein absolutes Black Week Highlight mit neuen Bestpreisen im Top D-Netz. Es gibt Allnet Flats mit 30GB, 40GB und 50GB Datenvolumen zu Top-Preisen. Absolutes Highlight ist die 30GB Allnet-Flat für nur 7,99 Euro Alle Tarife beinhalten EU-Roaming, sind VoLTE, WiFi-Call & eSim fähig.

30GB Allnet-Flat

30GB Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon- & SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

eSim möglich

nur 7,99 Euro pro Monat

9,99 Euro Anschlusspreis

40GB Allnet-Flat

40GB Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon- & SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

eSim möglich

nur 9,99 Euro pro Monat

9,99 Euro Anschlusspreis

50GB Allnet-Flat

50GB Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon- & SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

eSim möglich

nur 14,99 Euro pro Monat

9,99 Euro Anschlusspreis

Zusätzlich erhalten alle Kunden einen Monat waipu.tv Perfect Plus gratis dazu. Die Option kostet danach 9,99 Euro pro Monat und kann monatlich gekündigt werden. Denk also an die Kündigung, falls ihr waipu.tv nicht benötigt.

Die Black Week bei Crash läuft ab sofort und nur für wenige Tage. In unseren Augen sind die Angebote ziemlich heiß. Bei Interesse solltet ihr direkt zugreifen.

-> Hier geht es zur Black Week bei Crash

