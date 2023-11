Bei WOW – ehemals Sky Ticket – ist das Black Friday Special gestartet. Mit WOW habt ihr die Möglichkeit, Serien, Filme und Live-Sport zum Deal-Preis zu erleben. Im Rahmen des WOW Black Friday Specials könnt ihr euch nun 6 Monate Serien und Filme zum Preis von nur 5,98 Euro sichern – ebenfalls inkludiert sind 6 Monate Premium.

Ab sofort und zeitlich befristet, könnt ihr euch das WOW Black Friday Special sichern. Dies beinhaltet 6 Monate Serien, Filme und Premium für nur 5,98 Euro mtl.

Beinhaltet WOW Premium. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 6 Monate für 5,98 € mtl. mit automatischer Verlängerung auf unbestimmte Zeit. Ab dem 7. Monat 14,98 € mtl. (inkl. WOW Premium). Das Abonnement kann erstmalig zum Ende der Mindestvertragslaufzeit, danach monatlich gekündigt werden. WOW Premium kann ohne Zusatzkosten erstmals ab dem 7. Monat gekündigt werden. Der ausgewiesene Abonnementpreis reduziert sich dann um 5 € mtl. Soweit nicht gekündigt verlängert sich WOW Premium auf unbestimmte Zeit und kann monatlich gekündigt werden.

Das Bundle hält zahlreiche spannende Filme und Serien für euch bereit. Vor wenigen Tagen sind beispielsweise Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben sowie die gesamte Harry Potter Reihe gestartet. Im nächsten Monat geht es unter anderem mit Fast & Furious 10 und John Wick: Kapitel 4 weiter.

In unseren Augen handelte es ich um ein „heißes“ WOW-Angebot. Ihr erhaltet 6 Monate Serien, Filme und Premium für nur 5,98 Euro mtl. Sollte euch die Programmvielfalt nicht ansprechen, so kündigt ihr nach Ablauf der 6 Monate, so dass keine weiteren Kosten entstehen.

-> Hier geht es direkt zum WOW Black Friday Special

