In einem bedeutenden Schritt zur Weiterentwicklung der Fahrzeugtechnologie beteiligt sich Apple an einem Gemeinschaftsprojekt zur Verbesserung digitaler Autoschlüssel. An dieser Initiative sind das Car Connectivity Consortium (CCC) und das FiRa Consortium beteiligt, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Ultrabreitband (UWB)-Funktionen für digitale Schlüssel liegt.

Partnerschaft für technologischen Fortschritt

Das CCC und das FiRa-Konsortium haben eine Partnerschaft angekündigt, die darauf abzielt, die UWB-Funktionen für die digitale Schlüsselfunktion des CCC zu verbessern. Apple, ein Mitglied beider Konsortien, hat die Spezifikation des CCC für den digitalen Schlüssel in seine Car Key-Funktion integriert. Diese Funktion, die derzeit mit ausgewählten Fahrzeugen von BMW, Kia, Hyundai, Mercedes und Genesis kompatibel ist, ermöglicht es dem iPhone und der Apple Watch Fahrzeuge über NFC zu entriegeln und zu starten.

Der Apple Ingenieur Jinjing Jiang wird die gemeinsamen Bemühungen koordinieren und sich vor allem um die Entwicklung und Verwaltung der Spezifikationen der UWB-Technologie kümmern, die in den Digital Key Standard integriert sind. Es wird erwartet, dass diese Zusammenarbeit die Verbreitung der UWB-Technologie in Fahrzeugen fördern wird. Die Technologie wird derzeit verwendet, um die Nähe eines Benutzers zu seinem Fahrzeug zu bestimmen und den Zugang sowie den Start des Fahrzeugs über Smartphones oder Wearables zu ermöglichen.

Passend hierzu berichtet MacRumors, dass sich Apple darauf vorbereitet, die Unterstützung für digitale Autoschlüssel auf MINI-Fahrzeuge auszuweiten. Somit können bald auch MINI-Besitzer ihre Fahrzeuge mit einem Pass in der Wallet-App auf ihren iPhones oder Apple Watches entsprechend bedienen. Der Mutterkonzern von MINI, BMW, hat im Jahr 2020 die ersten digitalen Autoschlüssel in Wallet eingeführt.

Das neue MINI Operating System 9 wird UWB sowohl auf iOS als auch auf Android unterstützen. Dieses System ist Teil der MINI Interaction Unit, einem großen kreisförmigen OLED-Display, das dem Fahrer eine anpassbare Benutzeroberfläche bietet. Die neue MINI Interaction Unit und das Operating System 9 werden zusammen mit dem MINI Digital Key Plus in den kommenden vollelektrischen MINI Cooper und MINI Countryman Modellen eingeführt, die im nächsten Jahr auf den Markt kommen.

