Die CHIP hat ihren jährlichen Mobilfunk-Netztest durchgeführt und nun die Ergebnisse bekannt gegeben. Zum vierzehnten Mal in Folge steht die Deutsche Telekom ganz oben auf dem Treppchen. Nicht nur den Gesamtsieg konnte sich das Düsseldorfer Unternehmen sichern, auch als 5G-Testsieger geht die Telekom hervor.

Telekom erneut Testsieger beim CHIP Mobilfunk-Netztest

In der Bonner Zentrale der Deutschen Telekom dürften am heutigen Tag die Sektkorken knallen. Zum vierzehnten Mal gibt es laut CHIP-Mobilfunk-Netztest das beste Mobilfunknetz Deutschlandas bei der Telekom. In allen Test-Kategorien liegt die Telekom souverän mit der Bestnote „sehr gut“ vorne und setzt sich in diesem Jahr noch stärker vom Wettbewerb ab.

Im neuesten CHIP-Mobilfunk-Netztest 2023/2024 heißt es

Unser aktueller Test unterstreicht die Ergebnisse vom letzten Jahr und zeigt eine Tendenz zugunsten der Telekom auf: Sie gewinnt sowohl die Gesamtwertung des Tests wie auch alle Teilwertungen für 5G, Fernzüge und die fünf Großstädte, die wir genauer untersucht haben: Berlin, Hamburg, München, Stuttgart und Leipzig. Der einstige Staatskonzern erhält von uns in der Gesamtwertung die Schulnote 1,2 und führt das 5G-Ranking sogar mit der Bestnote 1,0 an. Wir können der Telekom darüber hinaus erstmalig eine sehr gute Note in den Fernzügen bescheinigen – wenn auch nur knapp. Auf dem zweiten Platz folgt Vodafone, das in der Gesamtwertung mit einer 1,4 ebenfalls eine sehr gute Bewertung erhält. Auch in den Teilwertungen landet Vodafone jeweils auf dem zweiten Platz – einzige Ausnahme ist München, wo man sich hinter O2 auf dem dritten Platz einsortieren muss. O2 bleibt das Schlusslicht und erreicht auch in diesem Jahr mit einer 1,7 knapp keine sehr gute Note in der Gesamtwertung. In der 5G-Wertung holte sich die Telefónica-Tochter eine sehr gute 1,3, liegt aber dennoch auch hier hinter Vodafone, das eine 1,2 bekommt. Die durchweg sehr guten Bewertungen bei 5G zeigen, dass die Netzbetreiber beim Ausbau dieser Technik im Vergleich zum Vorjahr signifikante Fortschritte gemacht haben.

Die Testergebnisse basieren aus zwei Quellen: Zum einen setzt die CHIP auf Messungen vor Ort mit Spezial-Equipment und andererseits auf Daten, die NET CHECK von mehr als zwei Millionen Handynutzer eingesammelt hat.

