Apple TV+ bewirbt seine Original-Inhalte für gewöhnlich mit kurzen Videos auf YouTube – so auch im jüngsten Fall. Ab sofort stehen zwei kurze Clips bereits, die Lust auf „Lessons in Chemistry“ und „Monarch: Legacy of Monsters“ machen sollen.

Lessons in Chemistry – Chicken Pot Pie: Cast Chemistry in the Kitchen

Mitte Oktober ist „Lessons in Chemistry“ auf Apple TV+ gestartet. Bereits im Vorfeld und auch im Nachgang hat Apple bereits kürzere Clips auf YouTube veröffentlicht, um für die Drama Serie zu werben.

Die Geschichte von „Lessons in Chemistry“ (deutscher Titel: „Eine Frage der Chemie“) spielt in den frühen 1950er Jahren. Im Mittelpunkt steht Elizabeth Zott, die von Brie Larson dargestellt wird. Elizabeth strebt danach, Wissenschaftlerin zu werden. Doch die gesellschaftlichen Normen zwingen sie dazu, diesen Traum aufzugeben. Als sie aus ihrem Labor entlassen wird, sieht sie sich weiteren Herausforderungen gegenüber. Doch das Schicksal hat andere Pläne. Elizabeth wird Moderatorin einer TV-Kochsendung. Auf dieser Plattform kann sie Hausfrauen nicht nur in Sachen Kochkunst unterrichten.

In dem neuesten Video „Lessons in Chemistry – Chicken Pot Pie: Cast Chemistry in the Kitchen“ könnt ihr gemeinsam mit Courtney McBroom, Kevin Sussman und Stephanie Koenig Kuchen. Konkret steht ein Chicken Pot Pie im Mittelpunkt.

Monarch: Legacy of Monsters — Official Titan Preparedness Plan

„Monarch: Legacy of Monsters“ ist die neueste Serie, die erst vor wenigen Tagen auf Apple TV+ angelaufen ist. Es geht um Monster, Titanen und Godzilla. In dem Clip sind die Titanen da, seid also vorbereitet.

