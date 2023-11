Apple CEO Tim Cook hat in einem aktuellen Interview zu verstehen gegeben, dass sich sein Unternehmen bereits sehr detaillierte Gedanken zu seiner Nachfolge macht. Gleichzeitig bestätigte er allerdings, dass es aktuell keine Pläne gibt, das Unternehmen zu verlassen.

Tim Cook: Nachfolgepläne für den Posten des Apple CEOs sind sehr detailliert

Im Jahr 2021 sprach Tim Cook davon, dass er in 10 Jahren wahrscheinlich nicht mehr bei Apple arbeiten werden. Nun wurde das Thema erneut aufgegriffen. In einem 45-minütigen Interview für den BBC Sounds-Podcast Dua Lipa: At Your Service, moderiert von Sänger Dua Lipa, gab Cook zu verstehen, dass er nicht exakt weiß, wie lange er noch bei Apple arbeiten wird. Gleichzeitig bestätigte er allerdings, dass er weder heute noch morgen das Unternehmen verlassen werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nichtsdestotrotz macht sich die Apple Führungsetage bereits detaillierte Gedanken zur Nachfolge. Ganz ehrlich? Alles andere wäre auch fahrlässig. Rückblickend auf die bisherigen 25 Jahre im Unternehmen sagte er „Ich liebe es“. Zudem könne er sich ein Leben ohne Apple nicht vorstellen. Angesprochen auf einen Nachfolgeplan gab Cook folgendes zu Protokoll

„Wir sind ein Unternehmen, das daran glaubt, an Nachfolgeplänen zu arbeiten, daher haben wir sehr detaillierte Nachfolgepläne. Denn es kann immer etwas Unvorhersehbares passieren. Ich könnte morgen schon ausfallen. Hoffentlich passiert das nicht, ich bete, dass es nicht passiert.“

Angesprochen auf einen konkreten Nachfolger sagte Cook

„Das kann ich nicht sagen, aber ich würde sagen, dass es meine Aufgabe ist, mehrere Leute auf die Fähigkeit vorzubereiten, erfolgreich zu sein, und ich möchte wirklich, dass der nächste CEO direkt aus dem Unternehmen kommt. Es ist meine Aufgabe mehrere Kandidaten vorzubereiten, zwischen denen der Aufsichtsrat wählen kann.“

Aktuell ist Tim Cook 63 Jahre alt. Bis zum Jahr 2030 möchte Apple klimaneutral sein. Gut möglich, dass Cook diesen Schritt noch begleiten und anschließend das Unternehmen an einen neuen CEO übergehen möchte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren