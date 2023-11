Wie The Korea Herald berichtet, hat das iPhone 15 in Südkorea einen bemerkenswerten Popularitätsschub erlebt und seinen Vorgänger deutlich übertroffen. Im Gegensatz dazu gibt es in Japan einen bemerkenswerten Trend zum Kauf von gebrauchten iPhone 13 mini Modellen.

iPhone 15 auf Erfolgskurs in Südkorea

The Korea Herald hat die Daten von verschiedenen Marktforschungsunternehmen aufgearbeitet und dabei festgestellt, dass das iPhone 15 Lineup innerhalb des ersten Monats nach seiner Veröffentlichung am 13. Oktober einen Verkaufsanstieg von 41,9 Prozent im Vergleich zur iPhone 14 Serie des Vorjahres verzeichnete.

Dieser Trend der Verbraucherpräferenz markiert eine Abkehr von der traditionellen patriotischen Unterstützung für Samsung in Südkorea. Die südkoreanischen Verbraucher scheinen sich hier nun umzuorientieren. Es gibt sogar Spekulationen, dass Apple aufgrund der gestiegenen Nachfrage den Status Südkoreas in seiner Einführungspriorität anheben könnte. Derzeit wird das iPhone 15 in Südkorea später eingeführt als in über 40 anderen Ländern.

Ein wichtiger Faktor für die gestiegenen iPhone-Verkäufe in Südkorea sind die erhöhten Anreize der Netzbetreiber, die die teureren Geräte erschwinglicher gemacht haben. Apple Pay wird als weiterer Kaufgrund genannt. Außerdem entfällt ein Argument, warum Einheimische in den vergangenen Jahren Samsung-Smartphones bevorzugten. Samsungs Telefon-App bietet einen Anrufrekorder, was eine sehr beliebte Funktion ist, während iPhones dies nicht boten. Der große Mobilfunkanbieter SK Telecom hat jedoch im vergangenen Monat die Aufzeichnung von Anrufen über seine eigene iPhone-App eingeführt und damit das Spielfeld geebnet.

Japanischer Markt bevorzugt ältere iPhones

In Japan zeigt sich derweil ein anderer Trend, doch auch hier liegt Apple in der Gunst der Käufer ganz vorne. So hat die Vorliebe für kleinere Smartphones zu einem Anstieg der Verkäufe der älteren Modelle iPhone 12 und 13 mini geführt.

Der Anstieg in Japan erfolgte unmittelbar nach der Einführung der iPhone 15 Serie. Da die Mini-Varianten des iPhone auf der offiziellen Webseite von Apple nicht mehr angeboten werden, wenden sich japanische Verbraucher jetzt zunehmend an Secondhand-Läden, um diese Modelle zu erwerben.

Der Kontrast zwischen dem südkoreanischen und dem japanischen Markt verdeutlicht die unterschiedlichen Verbraucherpräferenzen und die sich entwickelnde Landschaft des Smartphone-Verkaufs in verschiedenen Regionen. Für Apple gilt die Herausforderung, die regionalen Vorlieben zu erkennen und sein Produktangebot entsprechend anzupassen, um weiterhin auf unterschiedlichen Märkten erfolgreich zu sein. Ob uns die jüngste Entwicklung das iPhone mini zurückbringt, ist fraglich – schön wäre es jedoch alle Male.

