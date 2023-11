Passend zum Black Friday gibt es ein paar verdammt heiße Apple Deals. Das Angebot für die AirPods Pro 2 mit USB-C gehört definitiv dazu. Diese wurden erst vor Kurzem auf den Markt gebraucht und nun könnt ihr euch diese zum Tiefpreis von nur 239 Euro sichern.

AirPods Pro 2 mit USB-C nur 239 Euro [Black Friday]

Seit dem Verkaufsstart der AirPods Pro 2 haben wir diese im regelmäßigen Einsatz. Wir verwenden dabei das Modell mit Lightning-Anschluss. Im September dieses Jahres und somit vor rund 2 Monaten hat Apple parallel zur Ankündigung der neuen iPhone 15 Modelle auch neue AirPods Pro 2 mit USB-C auf den Markt gebracht.

Doch nicht nur das Ladecase mit USB-C Anschluss ist neu, der Hersteller hat weitere Verbesserungen vorgenommen. Der USB-C Anschluss bei den AirPods Pro 2 war jedoch nicht die einzige Anpassung, die Apple bei den AirPods Pro 2 vorgenommen hat. Die AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Ladecase (USB‑C) ermöglichen Lossless Audio mit extrem niedriger Latenz und bieten so die perfekte komplett kabellose Audiolösung im Zusammenspiel mit Apple Vision Pro bieten. Der H2 Chip in den neuesten AirPods Pro und in Apple Vision Pro ermöglicht zusammen mit einem bahnbrechenden kabellosen Audioprotokoll beeindruckendes 20 Bit/48 kHz Lossless Audio mit einer enormen Verringerung der Audiolatenz.

Eine verbesserte IP54 Klassifizierung für die Ohrhörer und das Case bietet außerdem zusätzlichen Schutz vor Staub.

Apple selbst verkauft die AirPods Pro 2 mit USB-C zum Preis von 279. Im Rahmen des heutigen Black Fridays könnt ihr euch die komplett drahtlosen Kopfhörer für nur 239 Euro sichern. Einen niedrigeren Preis haben wir bis dato nicht erlebt.

Angebot Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Case (USB-C) ​​​​​​​ Der von Apple entwickelte H2 Chip liefert die Leistung für die AirPods Pro und macht ihre...

Die geringe Verzerrung und die speziell entwickelten Treiber und Verstärker liefern brillante...

