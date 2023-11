Amazon feiert am heutigen den mit dem Black Friday das Shopping-Event des Jahres. Neben klassischen Produkten stehen beim Online Händler auch verschiedene Service-Deals im Fokus. So könnt ihr euch Audible und Amazon Music jetzt 3 Monate komplett kostenlos sichern.

Nur für kurze Zeit könnt ihr euch Audible 3 Monate komplett kostenlos sichern. Solltet ihr bereits in der Vergangenheit über Audible nachgedacht und noch auf die passenden Argumente gewartet haben, um den Service auszuprobieren, so ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen. Amazon schenkt euch 3 Monaten Audible.

In den Teilnahmebedingungen heißt es

Audible im Angebot – 3 Monate gratis testen. Dieses Angebot gilt nur bis 30.11.2023 23:59 Uhr. Nach Ablauf des Aktionszeitraums von 3 Monaten kostet das Audible Abo 9,95€/Monat.

Das Angebot gilt nur für zufällig ausgewählte Neukunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz die das Angebot über amazon.de abschließen, sowie für zufällig ausgewählte Kunden, die in den vergangenen sechs Monate kein Audible-Abo hatten. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert und nur einmal pro Kunde in Anspruch genommen werden. Ein Audible.de-Kundenkonto ist für die Inanspruchnahme notwendig. Das Abo ist jederzeit kündbar. Weitere Nutzungsbedingungen für ein Abo sind abrufbar unter http://www.audible.de/agb. Das Angebot kann nur von volljährigen Personen eingelöst werden, ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Sofern besondere Gründe vorliegen, etwa technische Störungen, behalten wir uns vor, das Angebot vorzeitig zu beenden. Zur Verfügung gestellte personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Durchführung dieses Angebots verwendet. Es gilt die Audible EU Datenschutzerklärung.